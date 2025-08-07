סינגל בכורה חשוף וכואב במיוחד: "החיים שאחרי"

קרדיטים:

מילים ולחן: יהודה נר

עיבוד והפקה מוזיקלית: אברומי שטרנפלד

מילים:

החיים בגיל שלוש והחיים שאחרי

החיים לגור עם אבא והחיים שאחרי

החיים בגיל שבע עשרה והחיים שאחרי

החיים של המוות והחיים שאחרי

עכשיו עדיין אפשר לקטר לשקר לוותר לצפות ליותר

אבל מה עם החיים שאחרי אה ?!

ואפשר לנצל את הזמן ולהיות כבר מוכן באוקיי לחיים שאחרי

החיים שאחרי זה גן עדן או גיהנום

החיים שלפני לחיות כעבד או לחלום

החיים של אתמול והחיים של היום

ההמשך לתקן ת'עבר ולא לישון

רמזור אדום

בשביל החיים של היום

דבר ראשון ביום ראשון ברא שמים וארץ

זה לא נברא משום פיצוץ בהמצאת אנא עארף

יש אמת אחת השם אלוקי האלוהים ולכן יש ת'חיים שאחרי החיים

אני עובד סוחב נודד כותב חושב יושב רוצה יוצא

עושה מצווה ועשייה באמונה וביטחון

השם המלך ישתבח המלך

אני הולך איתו לאורך כל הדרך

החיים שאחרי זה גן עדן או גהינום

החיים שלפני לחיות כעבד או לחלום

החיים של אתמול והחיים של היום

ההמשך לתקן ת'עבר ולא לישון

רמזור אדום בשביל החיים של היום

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שאזכה לנצל את היום ולא לישון הלוואי ואזכה לחיות את היום "

החיים שאחרי זה גן עדן או גהינום

החיים שלפני לחיות כעבד או לחלום

החיים של אתמול והחיים של היום

ההמשך לתקן ת'עבר ולא לישון

רמזור אדום בשביל החיים של היום