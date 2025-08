היוצר החב"די בסינגל אנרגטי מלהיב: "מבצע אמונה"

קרדיטים:

לחן ומילים: מייש גיסינסקי, מנדל קודן ויוסי רודל

הפקה מוזיקלית: דיג'יי איזי

מילים:

Verse 1:

My son, I see you searching,

בני, אני רואה אותך מחפש,

Trying every way,

מנסה כל דרך אפשרית,

With temporary thrills,

בכדי להרגיש ריגושים זמניים,

You wanna numb the pain,

אתה רק רוצה לטשטש את הכאב,

Scrolling on your phone

גולל במסך של הטלפון

But I’m watching every step,

אבל אני רואה כל צעד שלך,

When fear grips your heart,

כשפחד לוחץ לך על הלב,

Like a child in the dark,

כמו ילד קטן בחושך,

But if you knew I’m near,

אבל אם היית יודע שאני קרוב,

Would you feel alone

האם עדיין היית מרגיש לבד

---

**Pre-Chorus:**

Your boots are sinking,

המגפיים שלך שוקעות,

What are you thinking,

על מה אתה חושב,

Drowning in the ocean of unknown

טובע באוקיינוס של חוסר ודאות

Weight pulls you under,

המשקל מושך אותך למטה,

Hear me in the thunder,

שמע אותי בתוך הרעם,

You can never be on your own

אתה לעולם לא לבד

---

**Chorus:**

I am the storm clouds,

אני העננים הסוערים,

I am your way out,

אני הדרך שלך לצאת,

When you close your eyes what do you see

כשאתה עוצם עיניים — מה אתה רואה?

I’ll always love you,

תמיד אוהב אותך,

I always pull through,

תמיד אעבור את זה איתך,

Where reason ends, that's where you start to trust,

כשנגמר ההיגיון — שם מתחילה האמונה,

I am the storm clouds,

אני העננים הסוערים,

I am your way out,

אני הדרך שלך לצאת,

When you close your eyes what do you see

כשאתה עוצם עיניים — מה אתה רואה?

I’ll always love you,

תמיד אוהב אותך,

I always pull through,

תמיד אעבור את זה איתך,

Where reason ends, that's where you start to trust,

כשנגמר ההיגיון — שם מתחילה האמונה,

To trust in me,

לבטוח בי,

You can trust in me

אתה יכול לבטוח בי

You can trust in me

אתה יכול לבטוח בי

(Instrumental)

(קטע אינסטרומנטלי)

---

**Verse 2:**

(So now)

(אז עכשיו)

So now,

אז עכשיו,

It's all clear to me,

הכול ברור לי,

Here in YC,

כאן ב־YC,

I am not afraid,

אני כבר לא מפחד,

I know you’re next to me

אני יודע שאתה לידי

I'll try,

אני אנסה,

(I’ll try),

(אני אנסה),

I'll try, I'll do my best,

אני אנסה, אתן את הכי טוב שלי,

And I'll trust you with the rest,

ואת השאר — אשאיר לביטחון בך,

I know you will do good,

אני יודע שתעשה את הטוב,

In a way that I can see

בדרך שאני עוד אראה

---

**(Chorus חזרה):**

I am the storm clouds,

אני העננים הסוערים,

I am your way out,

אני הדרך שלך לצאת,

When you close your eyes what do you see

כשאתה עוצם עיניים — מה אתה רואה?

I’ll always love you,

תמיד אוהב אותך,

I always pull through,

תמיד אעבור את זה איתך,

Where reason ends, that's where you start to trust,

כשנגמר ההיגיון — שם מתחילה האמונה,

I am the storm clouds,

אני העננים הסוערים,

I am your way out,

אני הדרך שלך לצאת,

When you close your eyes what do you see

כשאתה עוצם עיניים — מה אתה רואה?

I’ll always love you,

תמיד אוהב אותך,

I always pull through,

תמיד אעבור את זה איתך,

Where reason ends, that's where you start to trust,

כשנגמר ההיגיון — שם מתחילה האמונה,

To trust in me,

לבטוח בי,

You can trust in me

אתה יכול לבטוח בי

You can trust in me

אתה יכול לבטוח בי

(you can trust in me)

(אתה יכול לבטוח בי)

---

**Bridge:**

When you're hurt, and wonder why

כשכואב לך, ואתה שואל למה

It's only one chapter in your life,

זאת רק פרק אחד בסיפור חייך,

You can trust me, have peace of mind

אתה יכול לבטוח בי, תנוח דעתך

Your story is perfectly designed

הסיפור שלך מעוצב בדיוק מושלם

When you're hurt, and wonder why

כשכואב לך, ואתה שואל למה

It's only one chapter in your life,

זאת רק פרק אחד בסיפור חייך,

You can trust me, have peace of mind

אתה יכול לבטוח בי, תנוח דעתך

Your story is perfectly designed

הסיפור שלך מעוצב בדיוק מושלם

(You can trust)

(אתה יכול לבטוח)

You just gotta trust

רק תיתן אמון