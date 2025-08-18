שירו של האדמו"ר הפך לסינגל חדש: "שמע ישראל"

הזמר והיוצר ברק כהן, משיק סינגל חדש מתוך הפרויקט "בחזרה למקורות", בשם 'שמע ישראל', בגוון חסידי ישראלי עם נגיעות ים תיכוניות.

השיר נכתב והולחן ע"י ברק כהן בהשראת הפזמון שהלחין האדמו"ר מקאליב זצוק"ל, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

כהן, שהחל את דרכו במקהלות ילדים ובגיל 14 כבר זכה לכינוי "ילד פלא", פרץ לתודעה עם אלבום בכורה שזכה להצלחה בזכות ביצועים מחודשים לטקסטים מן המקורות. לאורך השנים הוציא שבעה אלבומים מקוריים, ביניהם "בגן השושנים", "חייב להשתנות", "בורא עולם" ו-“הדרך שלי”.

קרדיטים:

מילים ולחן: ברק כהן

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי