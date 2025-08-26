סינגל ביכורים מקורי ומרגש לנהוראי אברהם: "שלח לי סימן"

קרדיטים:

מילים ולחן - ישראל אלגרבלי, הדס שור ואריאל עדן

עיבוד והפקה - אריאל עדן

מילים:

קמת על הבוקר

תן תפילה תנשום עמוק

יש תקופות כאלה

שהלב רוצה לצעוק

יש לך גן עדן

יש לך כמעט הכל

פתח את העיניים

לעצמך תלמד למחול

אנשים באים הולכים

הורסים לך ת'סדר

אתה מפסיד במלחמה הזאת מול היצר

תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי

שלח לי סימן משהו קטן

אם זה יבוא יבוא בזמן

רוקדים בקצב של אלוקים

עוד שיעור לנפש

לא אתה לא משוגע

במרוץ אחרי הכסף

גם השקט הוא תשובה

תטפס למעלה

יש הרים שלא תזיז

גם זה יכאב לך

העיקר זה להעיז

אנשים באים הולכים

הורסים לך ת'סדר

אתה מפסיד במלחמה הזאת מול היצר

תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי

שלח לי סימן משהו קטן

אם זה יבוא יבוא בזמן

רוקדים בקצב של אלוקים

אז תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי