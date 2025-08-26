כיכר השבת

סינגל ביכורים מקורי ומרגש לנהוראי אברהם: "שלח לי סימן"

הזמר נהוראי אברהם הוציא עד כה רק קאברים וזהו סינגל הבכורה המקורי שלו אותו כתבו ישראל אלגרבלי, הדס שור והמפיק המוזיקלי והמלחין של השיר אריאל עדן (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן - ישראל אלגרבלי, הדס שור ואריאל עדן

עיבוד והפקה - אריאל עדן

מילים:

קמת על הבוקר

תן תפילה תנשום עמוק

יש תקופות כאלה

שהלב רוצה לצעוק

יש לך גן עדן

יש לך כמעט הכל

פתח את העיניים

לעצמך תלמד למחול

אנשים באים הולכים

הורסים לך ת'סדר

אתה מפסיד במלחמה הזאת מול היצר

תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי

שלח לי סימן משהו קטן

אם זה יבוא יבוא בזמן

רוקדים בקצב של אלוקים

עוד שיעור לנפש

לא אתה לא משוגע

במרוץ אחרי הכסף

גם השקט הוא תשובה

תטפס למעלה

יש הרים שלא תזיז

גם זה יכאב לך

העיקר זה להעיז

אנשים באים הולכים

הורסים לך ת'סדר

אתה מפסיד במלחמה הזאת מול היצר

תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי

שלח לי סימן משהו קטן

אם זה יבוא יבוא בזמן

רוקדים בקצב של אלוקים

אז תן לי ת'כוח לקבל את מה שאין לי

תן לי מקום גם לתקן ת'סדק בלב שלי

