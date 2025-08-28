יוסי בייליס מקדיש שיר לבחורי הישיבות: "ואתם הדבקים"

הזמר והיוצר יוסי בייליס (53) משיק סינגל חדש ומרגש לקראת הימים הנוראים תחת השם "ואתם הדבקים". השיר, שנולד מתוך הרהור עמוק בטקסט ברכת החודש ובפסוק מספר דברים, מציע מסר של חיבור לשורשי האמונה בעת הזו המורכבת.

המקור וההשראה "הכל התחיל הפוך מהפזמון," מספר בייליס. "כשקוראים בברכת החודש 'ותיתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום', חשבתי על תמצית כל החיים האלו שמובא בפסוק בדברים במשפט אחד שכולל הכל: 'ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום...".

בייליס מסביר כי הפסוק מבטא את הרעיון המרכזי: "מי שדבוק בה' הוא ממילא מתנער מכל מה שלא קשור, ואז אנחנו נהיים קשורים למקור החיים. זה כולל הכל - גם החיים שביומיום, גם הגשמיות מקבלת ראיה בצורה אחרת. העבודה, הפרנסה, ההצלחה, החינוך - הכל בא מאהבת התורה, מיראת שמים, מאהבת השם."

הרקע האישי של בייליס, קשור בהחלט: גדל בבני ברק של פעם בין פרדסים ועיזים שמסתובבות במגרשים ולמד בישיבה בלונדון אצל הרב אליקים שלזינגר. "גדלתי בתוך עולם של תורה אדירה עם כל גדולי ישראל באותו אזור. לגדול בין הטבע לאדירי תורה היה פלא פלאים שלא אשכח לעולמים."

יצירת ועיבוד השיר נוצרו בשיתוף עם המעבד המוזיקלי יואלי דיקמן, שעמו יש לבייליס קשר יצירתי מיוחד. "כשאני בא עם גיטרה אצל מעבד ושר לו את השיר, אני אומר לו - 'אתה שומע את כל הרעשים שאני עושה עם היד הימנית על המיתרים? זה מה שאני שומע בעיבוד'...", הוא מתאר את תהליך היצירה המשותף.

עיתוי הוצאת השיר, נבחר בקפידה: "חשוב לי שהשיר הזה יצא כעת, כשרבבות בחורים מתחילים שנה חדשה של לימוד", מדגיש בייליס. "אחרי הכל הלימוד - זה קודש קודשים ואסור להכניס להם לחצים מבחוץ. העיקר בתכלית הכל - זה לימוד התורה והם שומרי מסורת התורה. יש גם בחורי ישיבות, תלמידי חכמים, אנשים מופלאים עם כוחות של אריות באמונה שהם גם לומדים וגם לוחמים. זאת כבר דרגה אחרת, דרגה של מלכות ועוצמה - הם לוחמי ישראל האמיתיים."

יוסי בייליס, מלחין פורה הכותב מוזיקה מגיל 12, צבר עד כה מאות לחנים מכל הסגנונות. לאחר קריירה מוצלחת של עשרות שנים בעולם החתונות היהודיות באירופה ובארה"ב, החליט בימי הקורונה להתמקד ביצירה מקורית והקים בביתו אולפן הקלטות.

קרדיטים:

לחן: יוסי בייליס

עיבוד והפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן