הרב יעקב סינגר בסינגל אלולי ישיבתי: "בקשו פני"

הרב סינגר: "דוד המלך תמיד שיבח, הלחין ושר שירים יפהפיים להשם. הוא עודד אותנו לעשות אותו הדבר, כשאמר "שִׁירוּ לַה' שִׁיר חָדָשׁ". האמת, היא שיש לנו כל כך הרבה סיבות להודות ולשיר להשם.

אז הנה אנחנו כאן עם שיר משמעותי חדש, "בַּקְּשׁוּ פָנַי", לרגל תחילת חודש אלול. אין זמן מתאים מזה להוציא את המנגינה נוגעת הלב הזו, מאשר הזמן בו אנחנו מתחילים לומר פעמיים ביום את המילים הקדושות האלה מהמזור "לְדָוִד ה' אוֹרִי וְיִשְׁעִי". זה המסר הנצחי של השם לדוד המלך ולכולנו: "חפשו והיו מודעים לנוכחות שלי, בכל מקום, כל הזמן". זו חייבת להיות המשימה המשמעותית ביותר בחיים שחהט. השם אומר, תוודאו שאני מעורב בחיים שלכם וקחו אותי בחשבון בכל החלטה.

על כך אני מודה להשם, שזיכה אותי שוב להעביר את המסר הקדוש שלו דרכי במנגינה היפה הזו, ובמקביל דרך ההוצאה לאור של הספר הקדוש החדש - "לפניך". לחיות לפני השם זהו רצונו העליון של השם עבור כולנו.

כתיבה וחתימה טובה".

קרדיטים:

לחן ושירה: הרב יעקב סינגר

עיבוד והפקה מוזיקלית: הלל קפניק