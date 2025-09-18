הרב ותלמידיו שרים לזכר עשרת הנופלים במלחמה: "ותערב"

ישיבת אלון מורה מנציחה את זכרם של תלמידי ובוגרי המוסדות, שנפלו בגבורה. במלאת שנתיים למלחמה וערב הימים הנוראים, החליטו חבריהם של הנופלים להפוך את הכאב לבניין, ואת הקושי והזיכרון לניצחון וגאולה.

כל שם הוא עולם שלם. מעמיחי ויצן וידידיה רזיאל, שנלחמו יחד בכרם שלום ובלמו את האויב מפני חדירה לבתי התושבים - חברות של חיים שנחתמה בגבורה משותפת, דרך עמיחי ונינו שנפל בקרבות בשמחת תורה כאשר הגן על מפקדו. השיר מנציח את אלחנן קליין שנפל לאחר התנדבות למשימה, ואת ישי גרינבאום שהמשיך לדאוג לחבריו גם בלחימה.

מתי פרל נפצע במלחמה, החלים ושב לשדה הקרב. גלעד ניצן, מעוז מורל, אורי ניסנוביץ וידידיה אזוגי - כל אחד מהם נושא עמו סיפור של מסירות, של אמונה עמוקה, של הקרבה עצמית למען נצח ישראל.

"הם נפלו בגבורה בשביל דבר גדול, מתוך שותפות עם הקב"ה בתקומה והניצחון של עם ישראל", משתפים יוזמי השיר. "ואין שיר שמתאים יותר מאשר התפילה על השלב הבא: השב שכינתך לציון עירך".

"ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן" – בביצוע המיוחד לשיר, שנפתח בתפילתו המרגשת של ראש הישיבה הרב אליקים לבנון וממשיך בשירתם של תלמידיו, המילים הללו מתפילת מוסף של הימים הנוראים והרגלים, מקבלות משמעות חדשה ומצמררת. לא עוד תפילה תיאורטית מתוך הסידור, אלא קריאה שיוצאת מתוך כאב אמיתי, מתוך תפילה לניצחון דווקא מתוך האבדן.

השיר יוצא לזכר תלמידי ובוגרי מוסדות אלון מורה, שנפלו במלחמת חרבות ברזל:

תלמידי ובוגרי ישיבת אלון מורה:

עמיחי ישראל ויצן הי"ד

ידידיה רזיאל הי"ד

אלחנן קליין הי"ד

ישי גרינבאום הי"ד

עמיחי ונינו הי"ד

מתי פרל הי"ד

תלמידי ישיבת אבינועם:

גלעד ניצן הי"ד

מעוז מורל הי"ד

אורי ניסנוביץ הי"ד

ובוגר הישיבה התיכונית אמ"ש, ידידיה אזוגי הי"ד

קרדיטים:

מילים: מתוך ברכת העבודה של תפילת מוסף לימים טובים

לחן ותערב: שלמה יהודה רכניץ

לחן ושם נעבדך: נפתלי קמפה

שירה: הרב אליקים לבנון ותלמידי ישיבת אלון מורה

הפקה מוזיקלית: יגאל שטטנר