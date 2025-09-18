רגע לפני ראש השנה דניאל יטיב מרגש: "הדרך הישנה"

רגע לפני הימים הנוראים, דניאל יטיב מוציא סינגל חדש התואם את אווירת התקופה בשם ׳הדרך הישנה׳. בחודש שבו כולנו שואפים לזנוח הרגלים רעים ולחזור אל הטוב הפנימי הטמון בנו, מילות השיר מהדהדות כתזכורת תמידית: ״אני חוזר בחזרה אל הדרך הישנה. תורת ה' תמימה את הנפש משיבה״.

את המילים והלחן כתב דניאל יטיב בעצמו ועל ההפקה המוזיקלית אחראי מאור שושן. השיר מלווה בקליפ פסנתר אינטימי המעניק מקום של כבוד למילים העוצמתיות.

דניאל משתף: ״המסר של השיר במשפט אחד הוא: כדי לחיות חיים אמיתיים, שלמים ומאושרים, צריך לצעוד בדרך אבותינו הקדושים - הדרך הישנה. מאחל לעצמי ולכולנו שבימים אלו של חודש אלול נמצא בתוכנו את הכוחות לשוב אל הדרך הישנה.״

קרדיטים:

מילים ולחן: דניאל יטיב

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור שושן

מילים:

עוזב את כל השאלות שאיכשהו נאחזות

לוקח את התובנות ואיתן מתחיל לבנות

כי אני רוצה להיות אמיתי ושוב לחיות

בצל כנפיך לרוץ אחריך

אני חוזר בחזרה אל הדרך הישנה

תורת ה' תמימה את הנפש משיבה

משתחרר מהכאב שאותי רק מעכב

אתה הרופא לשבורי לב

אנא תעזור לי להתקרב

כי אני רוצה להיות אמיתי ושוב לחסות

בצל כנפיך לרוץ אחריך

אני חוזר בחזרה אל הדרך הישנה

תורת ה' תמימה את הנפש משיבה

בחזרה אל הדרך הבטוחה

תורת ה' תמימה את הנפש משיבה