נתנאל ישראל בסינגל הודיה להשם: "אבא טוב"

אחרי 15 שנה של עשייה מוזיקלית, הופעות בארץ ובעולם, ושיתופי פעולה עם מיטב האמנים וקהל אוהב שנאמן לאורך הדרך - האמן והיוצר נתנאל ישראל משחרר שיר חדש, מרגש ומלא באור: "אבא טוב"

השיר, שמבשר את בואו של אלבום ישראלי חדש עם נגיעות ים תיכוניות ופופ, נכתב מתוך תפילה, הודיה וחיבור עמוק לבורא עולם עם מילים שנוגעות בלב: "בלב שלי שמחת ילדים השמיים פתוחים כי אתה כאן איתי אבא טוב".

נתנאל מזכיר לכולנו מסר אופטימי - לשים את כל הדאגות בכיס, ולפזר את השמחה שבלב.

קרדיטים:

העושר המוזיקלי הגדול של רפי ביטון דורש קצת יותר מינון // ביקורת מופע נתנאל לייפר | 17:18

מילים ולחן: נוריאל ישר

עיבוד והפקה מוזיקלית: נוריאל ישר

מילים:

יש לנו אבא טוב

הוא פותר תמיד את מה שכואב

מחבק אותנו וקרוב

גם כשרחוק

ודאי אותי הוא אוהב

לפעמים אנחנו לא יודעים

שהאמת לאט לאט מתקרבת

כי הטוב הוא מתחבא לו בפנים

וכשרע בחוץ אותי הוא שומר

תמיד אתה כאן לידי

בראת שמש טובה

שתאיר לצידי

בלב שלי שמחת ילדים

השמיים פתוחים

כי אתה כאן איתי עכשיו

כמה טוב שבאת

אבא אבא אבא אבא טוב

אבא אבא אבא אבא

אבא אבא אבא אבא

אבא אבא אבא אבא טוב..

תאמין כי זה הכל אפשרי

כל העולם הזה גלגל מסתובב

אז תשים ת׳דאגות בכיס

ותפזר את השמחה שבלב

תמיד אתה כאן לידי

בראת שמש טובה

שתאיר לצידי

בלב שלי שמחת ילדים

השמיים פתוחים

כי אתה כאן איתי עכשיו

כמה טוב שבאת

אבא אבא אבא אבא טוב

אבא אבא אבא אבא

אבא אבא אבא אבא

אבא אבא אבא אבא טוב