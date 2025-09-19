שיר הריקוד עם ראש הישיבה הפך לסינגל חדש: "מלוך"

לקראת הימים הנוראים והחגים, הזמר והיוצר מאיר בן דרור משיק סינגל חדש ומרגש – "מלוך". שיר מלא אנרגיה, בימים אלו של חיבור ושמחה יהודית כשאנו ממליכים עלינו את הקב"ה.

את רוב הלחן הלחין מאיר בראש השנה תשס"ה, בעת לימודיו בישיבת "אור עציון", ברגעים עוצמתיים של ריקודים משותפים עם הרב חיים דרוקמן זצ"ל ותלמידי הישיבה. את חלקו השלישי של השיר, שהפך לפזמון המרכזי, השלים כעבור כמה שנים.

לאורך השנים שמר את הלחן קרוב ללבו, ורק כעת, 21 שנה אחרי, בחר להוציאו לאור, כהוקרה לרב דרוקמן זצ"ל, שנפטר ביום הולדתו של מאיר, בחנוכה תשפ"ג. "מעבר להנצחה האישית, אני מקווה שהשיר ירים את הרוח, יחדיר שמחה והתחדשות ויחבר את כולנו לאבינו שבשמיים בפתיחת השנה החדשה", הוא אומר.

לצד השיר יוצא גם קליפ אנימציה ייחודי, הממחיש באופן ויזואלי את מילות התפילה – ההמלכה של הקב"ה על כל העולם כולו. בקליפ מופיע מאיר עצמו כדמות מצוירת, מה שמוסיף רובד יצירתי ומקורי לחוויית השיר.

על ההפקה המוזיקלית חתום עמי כהן, שהעניק לשיר עיבוד חסידי עכשווי, סוחף ומלא אנרגיה, שמחבר בין מסורת עשירה לבין צליל מודרני ומרענן.