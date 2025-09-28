רועי כהן בסינגל תשובה מקורי: "לחזור הביתה"

הזמר והפייטן רועי כהן, משיק סינגל חדש ומרגש, למילים, לחן ועיבוד של היוצר אודי דמארי, שיר מלא אמת ותפילה אישית.

המילים מבטאות חיפוש, כמיהה ותקווה לפתיחת שערי רחמים. דווקא בימי הרחמים והסליחות, בעיצומם של עשרת ימי תשובה, השיר מהדהד בעוצמה מיוחדת ומחבר את הנשמה לאווירת הסליחה וההתחדשות שלפני יום כיפור. בתפילה גדולה.

השיר מוקדש גם לזעקה ולכמיהה לשובם של כל החטופים במהרה – לחיבוק משפחותיהם ולחירות שלמה.

קרדיטים:

מילים ולחן: אודי דמארי

עיבוד והפקה מוסיקלית: אודי דמארי

מילים:

ואחרי הכל כל חיי אמרו לי שאני יכול

אך לא נשאר בי קול לבקש

ויותר מתמיד עכשיו אני רוצה

אך לא מוצא לי את דרכי ושוב חוזר..

מה כבר ביקשתי ממך לחזור הביתה להיכנס..

לכל בן אדם יש נשמה טובה

כל יום נלחמת בכל יום ובכל שעה

יש ניסיון מאת המלך

די אלוקי רק תפתח לי דלת

אני יודע אתה נותן לי את הכל

אתה הכל יכול אדון הכל המלך הגדול

אני שומע אני שומע את הקול

אני מרגיש אותך בתוך תוכי אבא גדול..

וימים עוברים חודשים חולפים

ושנה ועוד שנה ועוד שנה הלכה

העולם ממשיך הגלגל סובב והלב שלי

הלב שלי הלב שואל..

מה כבר ביקשתי ממך

לחזור הביתה להיכנס...