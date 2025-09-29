אביה שרמן מעיז להיות בסינגל קליפ חדש

רגע לפני יום כיפור, הזמר והיוצר אביה שרמן משחרר שיר חדש ומרגש, שכולו תפילה ותקווה שנדע למחול ולסלוח ולהעיז להיות מי שאנחנו.

את השיר מלווה קליפ מילים מרהיב במיוחד, עם גופן כתב היד של תפארת לפידות הי"ד שנרצחה בשבעה באוקטובר.

הקליפ צולם ב׳עץ הפנסים׳, המוצב בכניסה לקיבוץ ניר עוז בפינה הקסומה שהקים אביב אצילי הי"ד, שיצא בבוקר שמחת תורה להגן על הקיבוץ מפני המחבלים, נחטף לעזה ושם נרצח.

אביה שרמן: "לפני כמה שנים, תפסו את ליבי המילים המקסימות של אריק מנדלבאום, איש חינוך וכותב ספרי שירה. ומאז הם לחשו לי לאורך הדרך לחישות של כח, אמונה ותקווה.

במהלך אחד מימי המילואים, החלטתי 'להעיז' ולתת למילים לחן וחיים משלהם, כדי שעוד אנשים יוכלו להרגיש איך כל טעות שלהם רק הובילה וקירבה אותם יותר לחלומות שלהם.

אני מרגיש שהמילים של 'העזתי להיות', כך כך מתחברות ומתארות את תפארת לפידות הי"ד ולדרך בה היא חלמה את העולם הזה. לכן החלטנו לחבר את הקליפ עם כתב ידה המיוחד, בתפילה שזכרה ימשיך להאיר כאן.

כולי תקווה ותפילה שנלמד לחבק את הטעויות של עצמנו, נדע למחול ולסלוח, לא רק לפני כיפור ואפילו לאהוב את הדרך בה אנו הולכים כאן. ולהעז… פשוט להעז להיות מי שאנחנו!".

קרדיטים:

מילים: אריק מנדלבאום ואביה שרמן

לחן: אביה שרמן

עיבוד והפקה: אריאל גמליאל