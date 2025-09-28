אברהם פריד ואמיר דדון מרגשים עם הניגון החב"די: "ישוב"

בעיצומם של ימי התשובה מחדשים בפרויקט 'צמאה' את הניגון 'ישוב' - בביצוע LIVE מרטיט של אברהם פריד ואמיר דדון לניגון החב"די, מתוך מופעי צמאה תשפ"ה. פרק נוסף בפרויקט הניגונים המצליח בהובלת הרב משה שילת ובהפקתו המוזיקלית של נאור כרמי

"אֵלּוּ וְאֵלּוּ אוֹמְרִים אַשְׁרֵי מִי שֶׁלֹּא חָטָא, וּמִי שֶׁחָטָא יָשׁוּב וְיִמָּחוֹל לוֹ" (מסכת סוכה דף נג)

בימי הרחמים והסליחות, עולה ומתנגן הניגון החסידי הזה, שנותן תקווה לכל אדם, באשר הוא. אכן, אשרי מי שלא חטא. הטוב ביותר הוא ללכת בדרך הישר ולא למעוד, אך זוהי דרך ליחידי סגולה. רובנו כושלים ומועדים מידי פעם בפעם, והבורא נותן לנו דרך תשובה.

כעת, בעיצומם של ימי התשובה רואה הניגון 'ישוב׳ אור, בביצוע מחודש ומרטיט לא פחות מהמקורי. אברהם פריד ואמיר דדון בביצוע למילים המצמררות הללו, עטופות בלחן החב"די העתיק, מתוך מופעי צמאה תשפ"ה. מדובר בביצוע נוסף מבית 'צמאה' – המיזם המוזיקלי המחדש ניגונים עתיקים ומחבר בין אמנים מכל המגזרים, בהובלת הרב משה שילת ובהפקתו המוזיקלית של נאור כרמי.

אברהם פריד: "כבר שנים רבות שהניגון החב"די 'ישוב' מהווה חלק בלתי נפרד מהפסקול של הימים הנוראים אצלי. כשביצעתי אותו השנה לראשונה על בימת 'צמאה' יחד עם ידידי הזמר אמיר דדון, הוא קיבל עוצמות חדשות! זה הזמן להתכונן ליום הקדוש עם הניגון המיוחד הזה. נתפלל לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה".

אמיר דדון: "הניגון משקף את ההשתדלות העמוקה והרצון היומיומי שלנו ללכת בדרך הנכונה, להיות אנשים טובים יותר, הורים טובים יותר, לתת מחילה באהבה ללא תנאים, בדיוק כפי שאנחנו מקבלים מהבורא".