איציק דדיה בסינגל מרגש חדש: "כולי ממך"

הזמר והיוצר איציק דדיה בסינגל קליפ חדש ומרגש אותו כתב והלחין אלחנן אלחדד. ההפקה המוזיקלית של האחים אייל ויאיר שריקי (סינגלים וקליפים)

(צילום: אברהם שיינברג)

הזמר המצליח איציק דדיה משחרר בימים אלו שיר חדש ומרגש – “כולי ממך”, שנכתב והולחן על ידי אלחנן אלחדד, בעיבוד והפקה מוזיקלית של האחים יאיר ואייל שריקי.

השיר יוצא בעיתוי מיוחד  חודש אלול, זמן של חשבון נפש והתקרבות מחודשת, והוא נושא עמו תפילה אישית עמוקה לצד עוצמה מוזיקלית מרגשת.

במילות השיר מבקש דדיה קרבה אל הבורא: “זה אני כאן, דופק לך בדלת אנא פתח לי.. תחזיר אותי אליך, תמלא לי את הלב”. הטקסט האישי והנוגע ללב מתאר את המסע הפנימי של האדם המחפש את השביל חזרה אל עצמו ואל האמונה.

דדיה, שממשיך לגעת בלבבות עם קולו המיוחד ועם הרגש שהוא מביא לבמה, מציע כאן חיבור ישיר בין הפשטות שבאמונה לבין הכוח שבמוזיקה.

קרדיטים:

מילים ולחן: אלחנן אלחדד

עיבוד והפקה: יאיר ואייל שריקי

