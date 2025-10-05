ארי פרייזר בסינגל חדש ומרגש: "אבינו מלכנו"

ארי פרייזר ממשיך את המסע המרגש שלו ב-EP של החגים עם הסינגל החדש "אבינו מלכנו" - יצירה עוצמתית ונוגעת ללב שנולדה מתוך השברון והכאב של ה-7 באוקטובר, ומהרצון העז להרים את רוח העם בימים הקשים ביותר.

גם הסינגל החדש מציע פרשנות עכשווית ומרגשת במיוחד לתפילה העתיקה "אבינו מלכנו" - תפילה שנאמרת בין כסא לעשור ובתעניות.

"אבינו מלכנו בא מאיזשהו נקודת שברון אחרי ה-7 באוקטובר," מספר פרייזר על ההשראה מאחורי השיר. "זה שיר שכתבתי כבר אז המנגינה, כשאני שבור ורצוץ על מה שעוללו לעם שלי, אבל לא הספקנו להוציא את זה בשנה שעברה, גם זה לא היה נכון להוציא את זה אז, יותר מדי צער, עוגמת נפש ועצבות אפפו אותנו. אבל כששומעים את המילים, זה לא רק מילות התפילה. זה משהו שמדבר על כאן ועכשיו. 'עושה למען הרוגים, עושה למען חטופים, עושה למען כל הילדים, כל אלה שנרצחו...', בעצם זה בא מהנפילה שלנו באסון הזה, והניסיון שלי להרים את רוח העם וגם את רוחי שלי..."

הגישה המוזיקלית של פרייזר, בשיתוף עם חגי מזרחי, יוצרת סאונד ייחודי שמשמר את קדושת התפילה תוך מתן ביטוי מלא לעומק הרגשי והרוחני שבה. "אבינו מלכנו" מצטרף ל"כתר" ול"מן המיצר" כחלק מהסדרה המוזיקלית שמלווה את חודש אלול ועד ימי הדין.

ה-EP של החגים מוביל מהפכה שקטה במוזיקה היהודית המסורתית, ומציע דרך חדשה והכי אותנטית להתחבר לתפילה ולמסורת. הסדרה הזאת מגיעה כשהמוזיקה היהודית המסורתית זוכה להתעניינות מחודשת. הסדרה מציגה בכל שבוע זווית חדשה על המנגינות שמלוות את עם ישראל בעת התפילה ובחגים, תוך שמירה על הרוח המקורית עם נגיעה עכשווית ומרגשת.

קרדיטים:

לחן: ארי פרייזר

עיבוד והפקה מוזיקלית: חגי מזרחי