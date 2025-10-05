כיכר השבת

הזמר החסידי והזמר הבינלאומי בדואט מפתיע: "קול ביער"

שיתוף פעולה ייחודי מבית 'תודה לך השם' בין הזמר החסידי המצליח לוי פאלקוביץ' והזמר הבינלאומי המצליח, אלכס קלייר, כששניהם מבצעים את אחד הניגונים החסידיים העתיקים ביותר. הפקה מוזיקלית: מנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים)

שיתוף פעולה ייחודי מבית 'תודה לך השם' בין הזמר החסידי המצליח לוי פאלקוביץ' והזמר הבינלאומי המצליח, אלכס קלייר, כששניהם מבצעים את אחד הניגונים החסידיים העתיקים ביותר, שמוכרים לנו.

לפי המסורת, ניגון "קול ביער" מקורו מהסבא משפולי, אחד מגדולי האדמו"רים הראשונים בחסידות, שהיה שר אותו בחצות הלילה, כשקם לבכות על חורבן בית המקדש.

השיר מתאר את האב המחפש אחר ילדיו האבודים בתוך "יער" העולם וקורא להם לשוב אליו, בעוד הילדים משיבים שאינם יכולים לשוב, מפני ש"שומר" עומד ומונע מהם את הדרך. ה"שומר" מתפרש לרוב כמכשולים של העולם הגשמי, או ככוחות רוחניים שליליים.

מה עוצר אותך לשוב אל אבא שבשמים? הזיהוי של המחסום הוא כבר חצי מהדרך חזרה הביתה.

קרדיטים:

הפקה ועיבודים: מנדי פורטנוי

