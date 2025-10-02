פיני איינהורן ואלפי בחורי הישיבות בביצוע לייב מלהיב: "3"

לקראת חג הסוכות תשפ״ו, יוצאת לאור גרסת לייב עוצמתית ללהיט "3", בביצועו של פיני איינהורן בהפקה מוזיקלית של אהרלה נחשוני. מתוך מופע הענק של ארגון "ארץ הקודש" שנערך בחג הסוכות הקודם בארנה ירושלים, יחד עם אלפי משתתפים.

השיר, פרי לחנו של ר’ חזקי וייס מארה״ב, הפך מאז צאתו להמנון שמחה וסחף קהלים רבים. כעת, כשהוא מקבל חיים חדשים על במה ענקית עם עיבוד והפקה מוזיקלית של אהרלה נחשוני – הוא מתעצם והופך לחוויה חיה ומחשמלת.

פיני איינהורן משתף: "לעמוד על הבמה מול קהל עצום ולשיר איתם את ‘3’ זו חוויה שקשה לתאר במילים. האנרגיה שהייתה בארנה, עם השירה והריקודים של כולם, הייתה רגע של חיבור אמיתי בין כולנו, חג שמח!".