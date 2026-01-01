רולי אזרחי בסינגל חדש: "מרחוק"

רולי אזרחי: "התקופה הנוכחית בארץ ישראל, לאחר מלחמה וייסורים קשים, מלוּוה בתחושת עייפות לאומית, כאב עמוק ושאלות נוקבות.

במקביל, בעולם כולו גוברת שנאה גלויה כלפי ישראל והעם היהודי, לעיתים באכזריות ובביטחון עצמי מדאיג.

רבים חווים תחושת ריחוק – לא רק מהעולם, אלא גם מעצמם, ולעיתים אף מן האמונה.

דווקא מתוך מציאות זו, דברי הנחמה של ספר ירמיהו מקבלים משמעות חדה ומדויקת.

הפסוק “מרחוק ה’ נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך” אינו מבטיח גאולה מיידית או פתרון פשוט.

הוא מכיר בכך שהגילוי האלוקי עשוי להיחוות כמרוחק, מעומעם, בלתי מוחשי.

אך בו בזמן הוא קובע קביעה יסודית: הריחוק הוא במישור החוויה – לא במישור הקשר.

האהבה איננה תגובה למצב, אלא יסוד קבוע, “אהבת עולם”,

שאינה מתבטלת גם כאשר ההשגחה אינה מובנת.

הפסוק השני, “כה אמר ה’ מצא חן במדבר”, הולך צעד נוסף.

הוא מזכיר שהקשר העמוק בין עם ישראל לאלוקיו לא נוצר בשיאי עוצמה,

ריבונות וביטחון – אלא דווקא במדבר: במקום של חוסר ודאות, תלות מוחלטת וחשיפה.

המדבר הוא דימוי מדויק למציאות של עם פצוע, מותקף, נבחן מבית ומחוץ. ובכל זאת, דווקא שם נמצא החן.

החיבור בין שני הפסוקים יוצר מסר אחד ברור: גם כאשר אנו חשים מרוחקים, פגועים ומבודדים;

גם כאשר העולם סוגר עלינו במבט עוין – לא רק שהקשר לא ניתק, אלא שהוא נשען על עומק שנוצר בדיוק במצבים כאלה.

ההיסטוריה הרוחנית של עם ישראל אינה מבוססת על תקופות שקט, אלא על עמידה מתמשכת בתוך מדבר.

הפסוקים אינם באים לטשטש את הכאב או להצדיק את הסבל.

הם באים לומר שהמשמעות אינה אובדת בתוכו.

החן והאהבה אינם תוצאה של הצלחה, אלא של נאמנות עמוקה לקיום,

לזהות ולברית – גם כאשר הדרך קשה והאופק רחוק.

ובתוך מציאות של שבר, זו איננה נחמה קלה – אלא נחמה אמיתית".

