אלי שוובל וגד אלבז בביצוע לייב מרגש ללהיט הענק

הזמר והיוצר אלי שוובל, סולן להקת "לב טהור" בביצוע לייב מרגש יחד עם הזמר המצליח גד אלבז ללהיט הענק של יוסי גרין - "ענווים" (סינגלים וקליפים)

במופע השנתי בארמון דוד המלך בירושלים, חווה הקהל רגע נדיר ומרגש: אלי שוובל, אחד הקולות המזוהים עם הרגש והעומק של המוזיקה היהודית, הזמין בהפתעה את חברו הקרוב והאמן הבינלאומי גד אלבז להצטרף אליו לבמה. השניים חברו יחד לביצוע מפתיע ומטלטל ליצירה האלמותית של יוסי גרין "ענווים".

מה שהחל כרגע ספונטני, הפך לאחת מהחוויות המוזיקליות החזקות של השנה. שוובל מתאר..

"יש רגעים במוזיקה שאתה לא יכול לתכנן. רגעים שבהם הכל קורה מלמעלה, בלי הכנה. גד בדיוק סיים הופעה סמוכה, קראתי לו להצטרף אליי, ובחרנו יחד בשיר ״ענווים״. זה שיר שתמיד פותח לבבות, ודווקא עכשיו הוא נשמע כמו תפילה של כולנו.

וכששמעתי את קולו העוצמתי והמרגש של גד באמצע הביצוע, עברו בי צמרמורות. הרגשתי על הבמה שזה לא רק שיר, זו תפילה, זו נשמה. זה היה שילוב של חום, עומק וכנות, כזה שנוגע בנקודה הפנימית ביותר. אני שמח כל כך שתיעדנו את הרגע הזה, כדי שנוכל לחלוק אותו עם כולם."

