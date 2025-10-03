נפתלי קמפה בסינגל קליפ חדש לסוכות: "מלך רחמן"

עם יציאתו של יום הכיפורים, שמחים בטהרתנו ועומדים לפני חג הסוכות – אנו שמחים להביא אליכם את ״מלך רחמן״, התפילה אותה ביקשנו ביום הקדוש ונמשיך לבקש בכל ימי החג:

ניראל ארגוב מכין אתכם לסוכות במחרוזת חג מלהיבה יאיר טוקר | 03.10.25