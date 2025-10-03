כיכר השבת

נפתלי קמפה בסינגל קליפ חדש לסוכות: "מלך רחמן"

הזמר והיוצר נפתלי קמפה בסינגל קליפ חדש לקראת חג הסוכות מתוך אלבומו החדש המתקרב ובא. הלחן של קמפה העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

עם יציאתו של יום הכיפורים, שמחים בטהרתנו ועומדים לפני חג הסוכות – אנו שמחים להביא אליכם את ״מלך רחמן״, התפילה אותה ביקשנו ביום הקדוש ונמשיך לבקש בכל ימי החג:

שֶׁתָּשׁוּב וּתְרַחֵם עָלֵינוּ, וְעַל מִקְדָּשְׁךָ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים. וְתִבְנֵהוּ מְהֵרָה, וּתְגַדֵּל כְּבוֹדוֹ. אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ, גַּלֵּה כְּבוֹד מַלְכוּתְךָ עָלֵינוּ מְהֵרָה, וְהוֹפַע וְהִנָּשֵׂא עָלֵינוּ לְעֵינֵי כָל חָי.

השיר, בלחנו של נפתלי ובעיבודם הנפלא של אלי קליין ואיצי ברי, יוצא בליווי קליפ קומזיץ מרומם, שצולם בליבה של ירושלים העתיקה – מתוך רצון שנרגיש את הזכות ללכת בה, ובתפילה לחזור אליה קוממיות בגאולה השלמה.

