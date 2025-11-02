האח שוכי בסינגל קליפ משעשע: "שקול שקול"

האר"י הקדוש מלמד אותנו ב"שער הגלגולים", שבדורנו כל מעשה קטן של יהודי שווה למעשה עצום מדורות קודמים.

כשהעולם חשוך יותר – כל ניצוץ קטן מאיר באופן משמעותי יותר.

אז אפילו מילה אחת של תפילה, מצווה קטנה, צעד קטן אחד – בשמים זה דבר גדול.

אז קדימה – כל התקדמות אפילו קטנה, נחשבת.

שקול! שקול!

"כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול כמעשה גדולות שבדורות אחרים, כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאד לאין קץ, משא״כ בדורות הראשונים."

קרדיטים:

לחן: הבחורים מלונג ביץ'

מילים נוספות: שוכי מג'סקי ויהודה פינסקר

הפקה ועיבוד: איזי דריהם