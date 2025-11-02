האח שוכי בסינגל קליפ משעשע: "שקול שקול"

(הפקת AI: שי ברק)
האר"י הקדוש מלמד אותנו ב"שער הגלגולים", שבדורנו כל מעשה קטן של יהודי שווה למעשה עצום מדורות קודמים.
כשהעולם חשוך יותר – כל ניצוץ קטן מאיר באופן משמעותי יותר.
אז אפילו מילה אחת של תפילה, מצווה קטנה, צעד קטן אחד – בשמים זה דבר גדול.
אז קדימה – כל התקדמות אפילו קטנה, נחשבת.
שקול! שקול!
"כי מעשה קטן מאד בדור הזה שקול כמעשה גדולות שבדורות אחרים, כי בדורות אלו הקליפה גוברת מאד לאין קץ, משא״כ בדורות הראשונים."
קרדיטים:
לחן: הבחורים מלונג ביץ'
מילים נוספות: שוכי מג'סקי ויהודה פינסקר
הפקה ועיבוד: איזי דריהם
0 תגובות