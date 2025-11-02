שירו של היוצר הישראלי הפך לביצוע חסידי: "השיבנו"

האמן והיוצר משולם זושא מגיש גרסה חסידית ומלאת רגש לשיר "השיבנו", אותו שיחרר לאחרונה חנן בן ארי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג, שמוסיף רובד עדין ועמוק, השומר על האותנטיות של המקור, אך מעניק לו ניחוח חסידי מרגש.

"כששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה," מספר משולם זושא, "הרגשתי מיד שזה שיר של נשמה חסידית. שיר עם רגש אמיתי, תפילה. היה לי חבל שאנשים מהמגזר שלנו לא יכירו אותו, וזו ממש זכות בשבילי לקחת שיר כל כך מיוחד וקדוש – ולהביא אותו לעולם שלנו, למקום שבו שרים אותו באירועים חסידיים."

קרדיטים:

לחן: חנן בן ארי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג