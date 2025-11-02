כיכר השבת

שירו של היוצר הישראלי הפך לביצוע חסידי: "השיבנו"

הזמר והיוצר משולם זושא מחדש את "השיבנו" של הזמר והיוצר חנן בן ארי בגרסה חסידית ייחודית בהפקתו המוזיקלית של אבי שפרונג (סינגלים וקליפים)

(צילום: הרשי סגל)

האמן והיוצר משולם זושא מגיש גרסה חסידית ומלאת רגש לשיר "השיבנו", אותו שיחרר לאחרונה חנן בן ארי, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי שפרונג, שמוסיף רובד עדין ועמוק, השומר על האותנטיות של המקור, אך מעניק לו ניחוח חסידי מרגש.

"כששמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה," מספר משולם זושא, "הרגשתי מיד שזה שיר של נשמה חסידית. שיר עם רגש אמיתי, תפילה. היה לי חבל שאנשים מהמגזר שלנו לא יכירו אותו, וזו ממש זכות בשבילי לקחת שיר כל כך מיוחד וקדוש – ולהביא אותו לעולם שלנו, למקום שבו שרים אותו באירועים חסידיים."

קרדיטים:

לחן: חנן בן ארי

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר