עקיבא שכטר מתגעגע לבית המקדש בסינגל חדש: "ובנה"

הזמר עקיבא שכטר בסינגל געגועים חדש לירושלים ובית המקדש - "ובנה". הלחן של איצי וואלדנר ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של בנימין שלזינגר (סינגלים וקליפים)

(צילום: הרשי סגל)

עקיבא שכטר: יש שירים שנולדים ממנגינה.

השיר הזה נולד מגעגוע.

“ובנה” מדבר לא רק על בניין אבני ירושלים, אלא על הלב שפועם בתוכה.

זו תפילה, חלום, והבטחה, שגם אם נתפזרנו בכל קצוות תבל, נקום תמיד יחד.

צעדתי בירושלים והרגשתי גם את הכאב וגם את היופי של עיר שמחכה לחזור להיות שלמה.

השיר הזה נושא את המתח הזה, את התקווה, את הכמיהה, ואת הכוח השקט של עם שמסרב לאבד את קולו.

רציתי להביא תחושה נצחית, מהסוג שאנו שומעים בקולות הקלאסיים שגורמים לאנשים לעצור ולהקשיב.

מוזיקה שמרגישים שהיא מלאה בחיות, אמת וקצת נוסטלגיה.

מהלב שלי אל לבכם, מי ייתן ו“ובנה” יזכיר לנו שהבניין האמיתי מתחיל כשאנחנו מתאחדים".

קרדיטים:

לחן: איצי וולדנר

הפקה ועיבוד: בנימין שלזינגר

