מנדי ווארש מחפש אמת בסינגל קליפ חדש: "אמעסע ייד"

הקב"ה ברא עולם שבו כל אחד יכול להתקרב אליו בקצב שלו, עם החופש לבחור חיים ואמת.

ה' נטע בתוכנו כוח פנימי שמושך אותנו אל הטוב. זה הניצוץ היהודי — הפנימיות של הנשמה — שמחזיר אותנו שוב ושוב אל מי שברא אותנו. הוא ממלא אותנו בכיסופים להיות אמיתיים, להיות כנים, לחיות חיים של יהודי אמיתי.

לחיות עם האמת של ה', לבחור בחירות חזקות, ולמלא את החיים שלנו באור, משמעות וטוב.

להיות אמעסע ייד זה לא להיות מושלם.

זה להיות אמיתי עם עצמנו — עם מי שאנחנו ועם מי שאנחנו רוצים להיות.

אנחנו יודעים שהלב שלנו מלא בלבולים ודמיונות שמעכבים אותנו מהשליחות שלנו, ולכן אנחנו מתפללים:

"וטהר לבנו לעבדך באמת" — מבקשים מהקב"ה לטהר את הלב כדי שנוכל לעבוד אותו באמת.

חז"ל מלמדים שחותמו של הקב"ה הוא אמת.

כשאנחנו מטהרים את הלב, אנחנו יכולים להתחבר לאנרגיה הטהורה הזאת — למהות של להיות אמעסע ייד.

יהודי אמיתי רואה מעבר לרעש של החיים, ומחפש את המקום שבו רק האמת מדברת.

לחיות כאמעסע ייד זה הרבה מעבר מלומר תמיד את האמת.

זה לפנות את הלב והמחשבה מדאגות, פחדים, לחצים וספקות — כדי להתחבר לאמת האמיתית.

לאותה אמת שאנחנו מבקשים כל יום:

"וטהר לבנו לעבדך באמת".

אז אנו שרים את השיר הזה כמו מנטרה, וחוזרים שוב ושוב על המילים "אמעסע ייד" — מסירים עוד שכבה ועוד שכבה שמסתירה את הראייה שלנו, ונותנים לאור הטהור של האמת להאיר לנו את הלב.

קרדיטים:

מילים ולחן: האחים בלומשטיין

הפקה ועיבוד: איזי דריהם ומנדי פורטנוי