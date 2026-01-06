יוסי גלאנץ בסינגל חדש ומרגש: "מחכה"

גלאנץ: "כתבתי את ״מחכה״ כדיאלוג עם אלוקים, אבל הוא יכול להיות באותה מידה דיאלוג בתוך כל מערכת יחסים. זה שיר על חיפוש, מרדף, נפילות, קימה מחדש, ועל לא לוותר גם כשהכול מתבלבל, כשכבר לא ברור אחרי מה אתה רץ, ואתה מרגיש מותש.

יש רגעים שאתה עדיין רץ, עדיין מנסה, אבל לא בטוח שמישהו בכלל שם, או שהמרדף הזה שווה משהו. השיר הזה נותן מקום להיות בתוך חוסר הוודאות הזאת, בלי צורך לשנות, בלי פתרונות. פשוט להיות.

שפכתי את הלב שלי לתוך השיר הזה. מקווה שתיהנו ותתחברו אליו, כל אחד מהמקום שבו זה פוגש אותו".

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי גלאנץ

עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי כהן

מילים:

כמה שנים, כמה דברים, ניסיתי להבין את הדרך שלי

,ניסיתי הכול, ויתרתי על הכול

רק כדי לגלות שזה לא נגמר

,כמה דרכים חיפשתי אותך

.כמה תשובות לא שמעתי ממך

,אבל לא ויתרתי, המשכתי ללכת

.כי כל מה שרוצה — זה קשר איתך

,רצתי, זחלתי , ניסיתי, רדפתי

.שברתי קירות

,הלכתי, חזרתי אליך

.שוב חזרתי אליך

,בכיתי, צעקתי, נפלתי, נשברתי

,חיפשתי כל יום

,ייחלתי, סלחתי

— חיכיתי לך

ואני עוד מחכה

,כמה דרכים חיפשתי אותך

.כמה תשובות לא שמעתי ממך

,אבל לא ויתרתי, המשכתי ללכת

כי כל מה שרוצה — זה קשר איתך

,רצתי, זחלתי , ניסיתי, רדפתי

.שברתי קירות

,הלכתי, חזרתי אליך

.שוב חזרתי אליך

,בכיתי, צעקתי, נפלתי, נשברתי

,חיפשתי כל יום

,ייחלתי, סלחתי

— חיכיתי לך

ואני עוד מחכה

,למה שותק כשאני צועק

.למה מסתתר כשאני מחפש

,תגיד לי שאתה כאן איתי

.תגיד לי — אני טוב כמוני

,נמאס לי לרדוף

כשאני לא יודע

.שאתה בכלל רוצה אותי

,רצתי, זחלתי , ניסיתי, רדפתי

.שברתי קירות

,הלכתי, חזרתי אליך

.שוב חזרתי אליך

,בכיתי, צעקתי, נפלתי, נשברתי

,חיפשתי כל יום

,ייחלתי, סלחתי

— חיכיתי לך

ואני עוד מחכה

,למה שותק כשאני צועק

.למה מסתתר כשאני מחפש

,תגיד לי שאתה כאן איתי

.תגיד לי — אני טוב כמוני

,נמאס לי לרדוף

כשאני לא יודע

.שאתה בכלל רוצה אותי

