ארי פרייזר ויוסי בייליס בגרסא חדשה וסוערת: "בכל יום תמיד"

בעקבות ההצלחה הגדולה של הוצאת הדואט המקורי "בכל יום תמיד" לפני שבועיים, היוצר והזמר ארי פרייזר והזמר-חזן יוסי בייליס משיקים רמיקס חדש, קצבי ודינמי לדואט המדליק.

הרמיקס נוצר ועוצב על ידי חגי מזרחי – המפיק המוזיקלי של הטרק המקורי – אשר הצליח להעביר את האנרגיות הקדושות של השיר לממד מוזיקלי חדש וסוחף. תוספות של אלמנטים מוזיקליים עכשוויים וטקסטורות אלקטרוניות הופכות את השיר למתאים במיוחד לרחבת הריקודים, תוך שמירה מלאה על ה'נשמה' והמסר האמוני של המקור.

"בכל יום תמיד" הוא שיר אמונה עמוק, המבוסס על טקסט קדוש מתוך תפילת הקדושה של חזרת הש"ץ. הרמיקס משלב בצורה ייחודית בין תחינה עמוקה לביטוי מוזיקלי עכשווי, בדרך חדשה, מרעננת ותוססת לחלוטין.

"הרמיקס של חגי היה בדיוק מה שחסר", אומר פרייזר. "הוא לקח את הקדושה ואת ההשראה של המקור, ותרגם אותם לשפה שצעירים וצעירות יכולים להתחבר אליה ולרקוד לצליליה. הקדושה צריכה לדבר בשפתם של הדור הצעיר, והרמיקס הזה עושה זאת בצורה מושלמת."

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית (רמיקס): חגי מזרחי

עיבוד והפקה מוזיקלית (מקורי): חגי מזרחי וארי פרייזר