גיל ישראלוב בסינגל חדש לחנוכה: "על הניסים"

אחרי כמעט שנתיים של שקט יצירתי, גיל ישראלוב חזר אל האולפן ומוציא שיר חדש לחנוכה – "על הניסים".

לחן חדש ומקורי שלו, המבוסס על המילים המוכרות והאהובות מתוך התפילה, ומציע פרשנות אישית ורעננה.

מאז שמחת-תורה ב־7 באוקטובר, גיל נכנס לתקופה של התכנסות פנימית, שבה לא הרגיש מוכן להוציא שירים. בחנוכה, הזמן שבו האור גובר על החושך, בימים ההם כמו בזמן הזה עם חזרתם של כל אחינו מן המחשכים. מצא את הרגע הנכון שבו הוא מרגיש שלם לחזור אל המוזיקה, ולהביא מסר של אמונה, הודיה, והתחדשות.

ההפקה המוזיקלית משותפת לישראלוב ואברהם יסחקוב יצרה עיבוד שנולד באולפן תוך דקות, אך נושא איתו תחושה של משהו שנדרש לצאת עכשיו – אור קטן שמתעקש לנצח.