חיים יודל ווייס בקליפ בכורה: "מיין לעכטעלע"

לקראת ימי החנוכה משיק הזמר חיים יודל ווייס את קליפ הבכורה שלו – "מיין לעכטעלע"– וידאו מרגש בשיתוף ארגון מגדיל ישועות.

הקליפ מביא לראשונה, בצורה רגישה ואותנטית, את התחושות העמוקות של זוגות יקרים שעדיין מצפים לזרע של קיימא, איך נראים ימי חנוכה בבית שקט מדי, בלי ילדים סביב הנרות, ומה עובר עליהם כשהם משתתפים במסיבות חנוכה משפחתיות בין שמחה לבין מבטים רחמניים שמלווים אותם בכל פינה.

המסר של "מיין לעכטעלע" חד וברור: אי־אפשר לתת עצות לנשמות כאלו. אפשר רק להתפלל עליהם, לחבק אותם בלב ולחזק אותם.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי המעבד המוכשר יענקי כהן, יחד עם מקהלת הבית נגינה, שיצרו עטיפה מוזיקלית עמוקה ומלטפת.

קרדיטים:

שירה וביצוע: חיים יודל ווייס

עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי כהן

מקהלות: נגינה

כתיבת גראמען: נתן אייזנשטיין