כיכר השבת

חיים יודל ווייס בקליפ בכורה: "מיין לעכטעלע"

לקראת ימי החנוכה משיק הזמר חיים יודל ווייס את קליפ הבכורה שלו – "מיין לעכטעלע" בליווי מקהלת נגינה. ההפקה המוזיקלית של יענקי כהן (סינגלים וקליפים)

לקראת ימי החנוכה משיק הזמר חיים יודל ווייס את קליפ הבכורה שלו – "מיין לעכטעלע"– וידאו מרגש בשיתוף ארגון מגדיל ישועות.

הקליפ מביא לראשונה, בצורה רגישה ואותנטית, את התחושות העמוקות של זוגות יקרים שעדיין מצפים לזרע של קיימא, איך נראים ימי חנוכה בבית שקט מדי, בלי ילדים סביב הנרות, ומה עובר עליהם כשהם משתתפים במסיבות חנוכה משפחתיות בין שמחה לבין מבטים רחמניים שמלווים אותם בכל פינה.

המסר של "מיין לעכטעלע" חד וברור: אי־אפשר לתת עצות לנשמות כאלו. אפשר רק להתפלל עליהם, לחבק אותם בלב ולחזק אותם.

על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי המעבד המוכשר יענקי כהן, יחד עם מקהלת הבית נגינה, שיצרו עטיפה מוזיקלית עמוקה ומלטפת.

קרדיטים:

שירה וביצוע: חיים יודל ווייס

עיבוד והפקה מוזיקלית: יענקי כהן

מקהלות: נגינה

כתיבת גראמען: נתן אייזנשטיין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר