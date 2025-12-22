כיכר השבת

ישראל אדלר ותזמורתו של יואלי פישר ומקהלת שירה מגישים: "הנרות הללו"

הזמר והחזן ישראל אדלר מלווה בתזמורתו של יואלי פישר ומקהלת שירה בביצוע לייב ייחודי ליצירה של מרדכי סובול "הנרות הללו" מתוך אירוע של חסידות סאטמר (סינגלים וקליפים)

(צילום: מוטי אנגל)

בלב מעמד "גדלו וטובו" לציון יום ההצלה והשיחרור של בעל ה"דברי יואל" מסאטמער זיע"א בכ"א כסלו הסמוך לחג החנוכה, ביצעו הזמר והחזן ישראל אדלר, עם מקהלת שירה ותזמורתו של יואלי פישר את הקטע המוזיקלי: "הנרות הללו".

"הנרות הללו" הינו הפיוט המושר בכל תפוצות ישראל מיד אחרי העלאת נרות החנוכה ובו מודגש ההלל וההודאה על הניסים והנפלאות.

כחלק מתכנית מוזיקלית עשירה בסימן שירי הלל והודאה על הניסים והפלאות שעבר האדמו"ר מסאטמער זיע"א בהצלתו הפלאית מגיא ההריגה, הצלה שהייתה רצופת ניסים, התאים הקטע המוזיקלי "הנרות הללו" לאווירת השמחה יחד עם ההודאה על הניסים והנפלאות.

קרדיטים:

לחן: מרדכי סובול

ביצוע: ישראל אדלר

עיבוד ותיזמור: יואלי פישר

מקהלה: שירה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר