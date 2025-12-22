(צילום: מוטי אנגל)
בלב מעמד "גדלו וטובו" לציון יום ההצלה והשיחרור של בעל ה"דברי יואל" מסאטמער זיע"א בכ"א כסלו הסמוך לחג החנוכה, ביצעו הזמר והחזן ישראל אדלר, עם מקהלת שירה ותזמורתו של יואלי פישר את הקטע המוזיקלי: "הנרות הללו".
"הנרות הללו" הינו הפיוט המושר בכל תפוצות ישראל מיד אחרי העלאת נרות החנוכה ובו מודגש ההלל וההודאה על הניסים והנפלאות.
כחלק מתכנית מוזיקלית עשירה בסימן שירי הלל והודאה על הניסים והפלאות שעבר האדמו"ר מסאטמער זיע"א בהצלתו הפלאית מגיא ההריגה, הצלה שהייתה רצופת ניסים, התאים הקטע המוזיקלי "הנרות הללו" לאווירת השמחה יחד עם ההודאה על הניסים והנפלאות.
קרדיטים:
לחן: מרדכי סובול
ביצוע: ישראל אדלר
עיבוד ותיזמור: יואלי פישר
מקהלה: שירה
