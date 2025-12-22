( צילום: מוטי אנגל )

בלב מעמד "גדלו וטובו" לציון יום ההצלה והשיחרור של בעל ה"דברי יואל" מסאטמער זיע"א בכ"א כסלו הסמוך לחג החנוכה, ביצעו הזמר והחזן ישראל אדלר, עם מקהלת שירה ותזמורתו של יואלי פישר את הקטע המוזיקלי: "הנרות הללו".