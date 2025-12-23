אליהו חייט בסינגל ראשון מאלבום הבכורה: "פתחת לנו את הים"

אחרי שנים של יצירה ושיתופי פעולה, אליהו חייט מרגיש שהבשיל הרגע לצאת לדרך חדשה – אלבום בכורה. לאחר עבודה על כ־18 שירים והפקות שונות, הוא חושף את הסינגל הראשון מתוכו, “פתחת לנו את הים”, יצירה שנולדה מתוך התבוננות, רגש ואמונה בכוחה של המוזיקה לפתוח לבבות ולהעניק תקווה.

השיר נכתב בפסח האחרון, ברגע שקט מול הים, מתוך מחשבה על המציאות המורכבת שעוברת על עם ישראל והצורך ברחמים ובריפוי. ההבנה שאם הבורא פתח לנו את הים – הוא יכול לפתוח כל שער, הובילה לשיר עצמו ולחיבור טבעי עם אבי שפרונג, שהפך לשותפות מוזיקלית. "פתחת לנו את הים" הוא הסינגל הראשון שמסמן את תחילתו של מסע מוזיקלי חדש ומבטיח. קרדיטים: מילים ולחן: אליהו חייט עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי שפרונג