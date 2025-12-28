מרדכי בן ראובן בסינגל חיזוק: "שבע יפול צדיק"

מרדכי בן ראובן, זמר ויוצר במוזיקה היהודית-חסידית, ממשיך לבסס סגנון אישי ומגוון. גם בסינגל החדש הוא חתום על ההלחנה והביצוע, ומביא יצירה כנה ועמוקה שנוגעת בנקודות הרגישות של הנפש.

"שבע יפול צדיק" הוא שיר מסע המתאר את המאבק בין הרצון להישבר לבין הציווי לקום. דרך מילים חשופות על חרדה, בדידות וחיפוש דרך, הדובר מתאר את הפער הכואב בין ההבטחה ש"נפילות זה כלום" לבין הקושי הממשי להתרומם.

השיר מסתיים בתובנה משמעותית: הסבל והמאמץ הם המחיר הבלתי נמנע של הטיפוס לפסגה, והם אלו שמאפשרים בסוף לנשום את האוויר הצלול למעלה.

קרדיטים:

מילים ולחן: מרדכי בן ראובן

קולות: מרדכי בן ראובן

הפקה מוזיקלית: אליה יצחק