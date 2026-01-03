מקהלת הילדים 'מיתרי הלב' ב"שיר הסיומים"

(צילום: שמואל שנקר)
לרגל סיום מסכת זבחים, יוצאת מקהלת הילדים 'מיתרי הלב' בניצוחו של ר' ישי נייהוז בקליפ מילים ודמויות, שיר קצבי, סוחף וקליט - 'שיר הסיומים', הלקוח מנוסח 'הדרן' הנאמר בסיום המסכת.
קרדיטים:
לחן וניצוח: ישי נייהוז
מוזיקה: לירן אלקובי
