מקהלת הילדים 'מיתרי הלב' ב"שיר הסיומים"

לרגל סיום מסכת זבחים, יוצאת מקהלת הילדים 'מיתרי הלב' בניצוחו של ר' ישי נייהוז בסינגל חדש בלחנו. הפקה המוזיקלית של לירן אלקובי (סינגלים וקליפים)

(צילום: שמואל שנקר)

לרגל סיום מסכת זבחים, יוצאת מקהלת הילדים 'מיתרי הלב' בניצוחו של ר' ישי נייהוז בקליפ מילים ודמויות, שיר קצבי, סוחף וקליט - 'שיר הסיומים', הלקוח מנוסח 'הדרן' הנאמר בסיום המסכת.

קרדיטים:

לחן וניצוח: ישי נייהוז

מוזיקה: לירן אלקובי

0 תגובות

