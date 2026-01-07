כיכר השבת

ישי סיידוף בסינגל חדש: "בלילות"

הזמר ישי סיידוף בסינגל חדש אותו כתב יחד עם בנימין נימני ודורון אלימלך. הלחן של נימני ואלימלך. עיבוד והפקה מוזיקלית: דורון אלימלך (סינגלים וקליפים)

(צילום: יונתן כהן, פוטו ג'ני)

קרדיטים:

מילים: בנימין נימני, ישי סיידוף, דורון אלימלך

לחן: , דורון אלימלך

עיבוד והפקה מוזיקלית: דורון אלימלך

מילים:

בית א':

העולם הזה כמו סרט רץ מהר ולא עוצר

מחפש לי את הדרך והייאוש אותי גומר

בדרכים בהן הלכתי ביקשתי אושר אמיתי

שיחזיק אותי בינתיים רוצה להיות מציאותי

אני יודע שאתה כאן ומחזיק לי את היד

וכשקורא אתה איתי בתוך ליבי אנ'לא לבד

פזמון:

בלילות צועק אליך אל תעזוב אותי לבד

הלב שלי קורא אליך אל תשאיר אותי בדד

אין מקום שלא הלכתי ימים שלמים אותך חיפשתי

ורק רציתי, שתדע כבר, בשבילי אתה אחד

בית ב':

אלחם בכל הכח מול הרוח והאש

אין לי כלום עוד בלעדיך, מה נותר עוד לבקש

הפחדים כולם עזבו כבר אין מקום לחרטה

רק רוצה שתאמין בי כי מי אני אם לא אתה

אני יודע שאתה כאן ומחזיק לי את היד

וכשקורא אתה איתי בתוך ליבי אנ'לא לבד

