מתנאל אסייג בסינגל קליפ בועט: "בין הפטיש לסדן"

אסייג: "לפעמים כל מה שנשאר זה להגיד את זה בכנות.

פעם מלאך פעם גלח - רגע מלאך, רגע כומר.

"בין הפטיש לסדן" הוא בדיוק זה -

על המקום הזה שאנחנו בין מציאות לחלום, בין בחירות לא קלות.

בהשראה מאחת השיחות של רבי נחמן מברסלב".

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: מתנאל אסייג

עונות עונות

תמיד משתנות

בסדר רץ

ולא מצייצות

עונות עונות

הלב מלא תהפוכות

בלי סדר רץ

אני מלא ברצונות

פעם מלאך ופעם גלח

פעם

בין הפטיש לסדן

בין מציאות לחלום

החורף שוב כאן מכה אצלי בחלון

והלב עוד חומד שלווה במציאות

שבה רק אוכל לדבר איתך

במלוא הכנות

עונות עונות

אף פעם לא מתחכמות

אתה אמרת, הן על אוטומט עושות

בחירות בחירות

הן לעיתים מעט כואבות

הכול מדויק בעונות

כי מה להן ולבחירות

פעם מלאך ופעם גלח

פעם

בין הפטיש לסדן

בין מציאות לחלום

החורף שוב כאן מכה אצלי בחלון

והלב עוד חומד שלווה במציאות

שבה רק אוכל לדבר איתך

במלוא הכנות

יום מלאך ויום גלח