מוטי שטיינמץ בסינגל חופות חדש: "מי אדיר"

הזמר החסידי האהוב מוטי שטיינמץ בביצוע לייב לסינגל חופות חדש שלו - "מי אדיר". הלחן משותף למוטי שטיינמץ עצמו ולמפיק המוזיקלי דייויד טויב (סינגלים וקליפים)

(צילום: נתי אלבר)

מוטי שטיינמץ: "ברגשי גיל והודיה אני שמח להגיש לכם ניגון חופה מרגש שחנן אותי השם.

השיר הולחן לכבוד החתנים והכלות היקרים שיש לי הזכות ללוותם ביום כלולתיהם.

השי"ת נתן לי השראה ללחן ודיויד טויב שנכח ברגע המיוחד הזה, סייע במלאכה לשלמות היצירה.

חתן אשר חיפש מנגינה מיוחדת למילים "מי אדיר" שאיתה יוכל להודות ולבקש מהקב"ה ברגעים הנעלים של החופה, התרגש מאד מהלחן ובחר בו לניגון שילווה אותו בשעה קדושה זו והקליפ צולם בחופתו.

אני מתפלל שאזכה שהלחן ילווה עוד חתנים וכלות רבים בדרכם לבנות בית נאמן בישראל".

קרדיטים:

לחן: מוטי שטיינמץ ודייויד טויב

עיבוד מוזיקלי: יהודה גלילי

2
מהמםםם כמה רגשששש
מרים
1
שיר יפיפה! רוצים עוד שירים בלחנים של מוטי!!
תודה למוטי

