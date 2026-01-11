מאור אמסלם בסינגל חדש: "כשתגדל תבין"

הזמר והיוצר מאור אמסלם משחרר סינגל חדש ומטלטל בשם “כשתגדל תבין”, שיר שנכתב מנקודת מבטו של ילד שמביט על העולם בעיניים תמימות, אבל מרגיש הכול בעוצמה.

המילים, שנכתבו על ידי עומרי ששון, ישראל אלגרבלי, מאור אמסלם ונהוראי אריאלי, נוגעות בעדינות בנושאים של געגוע, בלבול, חיפוש אחר בית ואהבה לא תלויה. זהו קול פנימי שמדבר בשקט, בלי האשמות ובלי צדדים רק אמת רגשית חשופה.

“כשתגדל תבין” אינו מספר סיפור של מבוגרים, אלא מזכיר שהילדים תמיד נמצאים באמצע. הם שומעים, מרגישים, מחכים – גם כשנדמה שהם “קטנים מדי להבין”. הפזמון החוזר, שבו הילד פונה אל דמות האב ומבקש חיבוק פשוט של “בוקר טוב”, הוא רגע שובר לב של תקווה ורוך.

מאור אמסלם מצליח להביא בשיר הזה ביצוע כן, נקי ורגיש, כזה שלא מנסה להרשים – אלא לגעת. זהו שיר אישי מאוד, שמוקדש לכל ילד שגדל בתוך מציאות מורכבת ומבקש דבר אחד פשוט: שירגישו אותו.

קרדיטים:

מילים ולחן: עומרי ששון, ישראל אלגרבלי, מאור אמסלם, נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוסיקלית: עומרי ששון