יצחק בן ארזה ואלפי הילדים שרים לכבוד שבת

במעמד חגיגי ומרגש במיוחד, התכנסו למעלה מ-3,000 מילדי קהילות הקודש בבני ברק סביב שולחן שבת ענק, לשירה משותפת של זמירות שבת עם יצחק בן ארזה, בעיבודו של שמוליק ויינריך ובהשתתפות ר' אהרל'ה וינטרוב.

האירוע התקיים במסגרת תוכנית 'הרשות נתונה' של הרשות החרדית ובשיתוף עיריית בני ברק. המעמד התקיים באירוע השקת מבצעי החורף של "מוסיף והולך", ותועד כקליפ עוצמתי ומעורר השראה – בו נשמעים שירי השבת מפי אלפי ילדים, מתוך אווירה חינוכית קדושה וייחודית. קרדיטים: להקת "היום השמיני" בסינגל לכבוד יוסף מוקיר שבת יאיר טוקר | 11.01.26 מאור אמסלם בסינגל חדש: "כשתגדל תבין" יאיר טוקר | 11.01.26 מילים: זמירות השבת לחנים: ישראל גוטפרב, בן ציון שנקר, שלמה קרליבך עיבוד והפקה מוזיקלית: יצחק בן ארזה ושמוליק ויינריך מקהלות: שמוליק וינרייך, שרוליק ויינרייך, אלחנן אדלר, יאיר אדלר קולות ילדים: חסידימל'ך