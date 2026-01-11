כיכר השבת

יצחק בן ארזה ואלפי הילדים שרים לכבוד שבת

הזמר והיוצר יצחק בן ארזה ואלפי ילדי בני ברק שרים יחד מזמירות השבת. עיבוד והפקה מוזיקלית: יצחק בן ארזה ושמוליק ויינריך (סינגלים וקליפים)

במעמד חגיגי ומרגש במיוחד, התכנסו למעלה מ-3,000 מילדי קהילות הקודש בבני ברק סביב שולחן שבת ענק, לשירה משותפת של זמירות שבת עם יצחק בן ארזה, בעיבודו של שמוליק ויינריך ובהשתתפות ר' אהרל'ה וינטרוב.

האירוע התקיים במסגרת תוכנית 'הרשות נתונה' של הרשות החרדית ובשיתוף עיריית בני ברק.

המעמד התקיים באירוע השקת מבצעי החורף של "מוסיף והולך", ותועד כקליפ עוצמתי ומעורר השראה – בו נשמעים שירי השבת מפי אלפי ילדים, מתוך אווירה חינוכית קדושה וייחודית.

קרדיטים:

מילים: זמירות השבת

לחנים: ישראל גוטפרב, בן ציון שנקר, שלמה קרליבך

עיבוד והפקה מוזיקלית: יצחק בן ארזה ושמוליק ויינריך

מקהלות: שמוליק וינרייך, שרוליק ויינרייך, אלחנן אדלר, יאיר אדלר

קולות ילדים: חסידימל'ך

2
יפה נחמד
אני
1
לא הבנתי למה החברי מועצה צריכים לשבת שם??? שילכו לעבוד!! למה הילדים שלנו צריכים לראות בפרונט את כל הגלמים הסמארטפוניסים הללו?
רובינשטיין

