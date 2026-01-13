כיכר השבת

נתנאל אבקסיס בסינגל קליפ חדש לבנו: "נרקוד"

הזמר והיוצר נתנאל אבקסיס בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין לבנו - "נרקוד". העיבוד וההפקה המוזיקלית של יצחק סוויסה (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

מילים ולחן: נתנאל אבקסיס

עיבוד והפקה מוזיקלית: יצחק סוויסה

מילים:

נרקוד

בכל יום בכל שעה

הוא מסתכל עלייך

כשהמצב רוח מתייבש

תן חיוך אל תתבייש

תעשה תפרצופים

הכי מצחיקים לעצמך

עדיף להיות קצת משוגע

ולא לחיות בהסתרה

פזמון:

נרקוד כל הדרך

לאמונה שהיא בלב

כשהיום הופך לערב

תדע – זה מלך הכבוד

נרקוד כל הדרך

יש אבא שאוהב

בהסתר וגם בחושך

תמיד עלינו הוא שומר

תקום בבוקר

כמו חדש

להגשים מה שחלמת

תאמין – אתה לא חלש

יש בך הכל גם אם וויתרת

דור שלם בחרדות

והלב מלא תפילות

מה יהפוך אותם שמחים?

עצה אחת והיא לרקוד

פזמון כפול

להיות בשמחה

מצווה גדולה

תן עוד חיוך

תן עוד ברכה

איפה עין טובה?

תראה את הזריחה

תן בריקוד, תן בריקוד

1
שיר וקליפ מהמם!! מילים יפות! אהבתי ממש!
אחת

