הזמר והיוצר מלונדון בסינגל חדש וייחודי: "אור ירח"

עקיבא זניימר, זמר יוצר המתגורר בלונדון, מביא אל קדמת הבמה יצירה חדשה המשלבת בין עולמות הסול והפולק לבין תכנים יהודיים שורשיים. המוזיקה שלו שואבת השראה מקשת רחבה של אמנים – מהקצב של מתיסיהו ועד לעומק של ישי ריבו, להקת זושא ויוסף קרדונר. בקולו הייחודי, הנע בין געגוע עמוק לתקווה גדולה, עקיבא נוגע בשאלות של אמונה ורגש, דרך סאונד עכשווי ומלא נשמה.
הסינגל החדש “Moonlight” - "אור ירח" נולד מתוך תובנה רוחנית עמוקה: רגעי החושך בחיינו אינם מעידים על כישלון, אלא הם חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה. בדיוק כמו מחזוריות הירח שמחסיר ומתמלא מחדש כל חודש. הרעיון, המושתת על תורתו של רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן, תורות א' ו-ו'), מוגש בשיר מלודי ומלא במשמעות.
ההפקה המוזיקלית עוטפת את השירה האינטימית של עקיבא בגיטרה אקוסטית חמה (נועם ברקני ועקיבא זניימר), כלי הקשה עשירים (שימי המבלינג) ובס חשמלי יציב (ברקני), שיוצרים יחד חוויה רוחנית שנוגעת בלב כבר מהצליל הראשון.
קרדיטים:
מילים, לחן ושירה: עקיבא זניימר
הפקה ומיקס: מוטי כהן
