הזמר והיוצר מלונדון בסינגל חדש וייחודי: "אור ירח"

( צילום: אברהם דיין )

עקיבא זניימר, זמר יוצר המתגורר בלונדון, מביא אל קדמת הבמה יצירה חדשה המשלבת בין עולמות הסול והפולק לבין תכנים יהודיים שורשיים. המוזיקה שלו שואבת השראה מקשת רחבה של אמנים – מהקצב של מתיסיהו ועד לעומק של ישי ריבו, להקת זושא ויוסף קרדונר. בקולו הייחודי, הנע בין געגוע עמוק לתקווה גדולה, עקיבא נוגע בשאלות של אמונה ורגש, דרך סאונד עכשווי ומלא נשמה.