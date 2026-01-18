כיכר השבת

הזמר והיוצר מלונדון בסינגל חדש וייחודי: "אור ירח"

הזמר והיוצר עקיבא זניימר מלונדון בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין בהשראת דברים של רבי נחמן מברסלב - "MOONLIGHT" (סינגלים וקליפים)

(צילום: אברהם דיין)

עקיבא זניימר, זמר יוצר המתגורר בלונדון, מביא אל קדמת הבמה יצירה חדשה המשלבת בין עולמות הסול והפולק לבין תכנים יהודיים שורשיים. המוזיקה שלו שואבת השראה מקשת רחבה של אמנים – מהקצב של מתיסיהו ועד לעומק של ישי ריבו, להקת זושא ויוסף קרדונר. בקולו הייחודי, הנע בין געגוע עמוק לתקווה גדולה, עקיבא נוגע בשאלות של אמונה ורגש, דרך סאונד עכשווי ומלא נשמה.

הסינגל החדש “Moonlight” - "אור ירח" נולד מתוך תובנה רוחנית עמוקה: רגעי החושך בחיינו אינם מעידים על כישלון, אלא הם חלק בלתי נפרד מתהליך הצמיחה. בדיוק כמו מחזוריות הירח שמחסיר ומתמלא מחדש כל חודש. הרעיון, המושתת על תורתו של רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן, תורות א' ו-ו'), מוגש בשיר מלודי ומלא במשמעות.

ההפקה המוזיקלית עוטפת את השירה האינטימית של עקיבא בגיטרה אקוסטית חמה (נועם ברקני ועקיבא זניימר), כלי הקשה עשירים (שימי המבלינג) ובס חשמלי יציב (ברקני), שיוצרים יחד חוויה רוחנית שנוגעת בלב כבר מהצליל הראשון.

קרדיטים:

מילים, לחן ושירה: עקיבא זניימר

הפקה ומיקס: מוטי כהן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר