אריה רובין בסינגל מעצים חדש: "למה אני?"

למה דווקא אני? השליחות גדולה והאתגרים נראים אינסופיים.

יש רגעים שבהם אנחנו מסתכלים על עצמנו, מרימים מבט לשמיים ושואלים בפשטות: "ריבונו של עולם, למה אני? למה בחרת בי? למה הטלת עליי אחריות כבדה כל כך? אתה הרי מכיר אותי, האם אני באמת האדם המתאים? האם יש בי את הכוח לעמוד בניסיון ולהתמודד עם כל האתגרים?".

ואז, מגיעה הנקודה שבה אנו צריכים לשנות את השאלה. זה כבר לא "למה אני", אלא "מה אני יכול לעשות ולהשיג".

עצם הבחירה בנו היא ההוכחה שיש בנו את היכולת.

גם משה רבנו, מול הסנה הבוער, נאבק באותן שאלות בדיוק. הוא היסס, התווכח, ושאל את ה' – "מי אנוכי?". הוא לא הרגיש מוכן, אבל ה' בחר בו כי הוא היה האיש הנכון למשימה.

וגם אתה, אתה האיש!

ברגעים שהתחושות הכבדות מאיימות להציף אותנו, אנו צריכים לזכור: אם ה' הציב אותנו כאן, בתוך הנסיבות האלו ועם השליחות הזו – זה מפני שהוא מאמין בנו. הוא יודע שנוכל לעמוד בזה. הוא יודע שאנו מוכנים למבחן ושאנו מסוגלים לצלוח אותו.

קרדיטים:

מילים ולחן: האחים בלומשטיין, יהודה פינסקר

הפקה מוזיקלית: יהודה פינסקר