גרשי אורי ואייזיק האניג בסינגל קליפ חדש: "ישועה"

הזמר גרשי אורי מבצע את לחנו של יצחק (אייזיק) האניג יחד איתו, "ישועה", בליווי קליפ מרגש ע"י ארגון אחינו (ACS). עבור חולי ישראל הממתינים לישועה ורפואה. העיבוד המוזיקלי הוא של משה לאופר.

גרשי: "כל אחד ואחד מאיתנו ממתין לישועה בחיים, במיוחד חולי ישראל המתמודדים עם המחלה הארורה ומחלות אחרות בבתי חולים ברחבי העולם. בלונדון בפרט, ארגון אחינו (ACS) מסייע לחולי סרטן בשכונת סטמפורד היל, מספק מגוון רחב של שירותים לחולי סרטן ולמשפחותיהם, ומאפשר להם להשיג את הטיפול הרפואי הטוב ביותר האפשרי". קרדיטים: לחן: יצחק (אייזיק) האניג גבריאל סבג בסינגל בכורה מרגש עם נתנאל ישראל: "רק איתך" יאיר טוקר | 09:00 אריה רובין בסינגל מעצים חדש: "למה אני?" יאיר טוקר | 17.01.26 עיבוד וההפקה מוזיקלית: משה לאופר