גרשי אורי ואייזיק האניג בסינגל קליפ חדש: "ישועה"

הזמר גרשי אורי והמלחין והזמר אייזיק האניג בקליפ חדש משותף - "ישועה". הלחן של האניג ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של המעבד משה לאופר (סינגלים וקליפים)

הזמר גרשי אורי מבצע את לחנו של יצחק (אייזיק) האניג יחד איתו, "ישועה", בליווי קליפ מרגש ע"י ארגון אחינו (ACS). עבור חולי ישראל הממתינים לישועה ורפואה. העיבוד המוזיקלי הוא של משה לאופר.

גרשי: "כל אחד ואחד מאיתנו ממתין לישועה בחיים, במיוחד חולי ישראל המתמודדים עם המחלה הארורה ומחלות אחרות בבתי חולים ברחבי העולם. בלונדון בפרט, ארגון אחינו (ACS) מסייע לחולי סרטן בשכונת סטמפורד היל, מספק מגוון רחב של שירותים לחולי סרטן ולמשפחותיהם, ומאפשר להם להשיג את הטיפול הרפואי הטוב ביותר האפשרי".

קרדיטים:

לחן: יצחק (אייזיק) האניג

עיבוד וההפקה מוזיקלית: משה לאופר

