גבריאל סבג בסינגל בכורה מרגש עם נתנאל ישראל: "רק איתך"

אחרי 15 שנה מאחורי הקלידים, המוזיקאי גבריאל סבג מארח לדואט בכורה את הזמר והיוצר נתנאל ישראל אותו כתבו והלחינו יחד. ההפקה המוזיקלית של סבג ואליה נתנאלי (סינגלים וקליפים)

(צילום: נתנאל אזולאי)

במשך יותר מחמש-עשרה שנה גבריאל סבג היה האיש שמאחורי הקלידים.

על הבמות, באולפנים, בליווי של גדולי הזמר היהודי. תמיד חלק מהצליל, לא במרכז הבמה.

עכשיו הוא עובר קדימה.

"רק איתך" הוא סינגל הבכורה של סבג כזמר. שיר שלא היה מתוכנן מראש ונולד מתוך התקופה שאחרי השביעי באוקטובר עם כל הרגשות והתחושות של ימים אלו.

הלחן נוצר לצד השיר, ברגעים של עצירה, התבוננות וחיפוש חיזוק. מתוך המקום הזה נכתב שיר פשוט וישיר, תפילה שמדברת עם אבא שבשמיים, מבקשת קירבה ואחיזה, גם כשלא הכול ברור.

החיבור עם הזמר נתנאל ישראל, שמופיע לצידו בשנים האחרונות. הפך את השיר, לדואט טבעי. שני קולות שמכירים את הבמה, אבל נפגשים כאן ממקום אישי ופתוח.

את הסינגל מלווה וידאו קליפ אולפני, שנותן מקום לאווירה ולביצוע, ומדגיש את הבחירה להישאר קרוב לשיר עצמו.

קרדיטים:

מילים: גבריאל סבג ונתנאל ישראל.

לחן: גבריאל סבג.

עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי וגבריאל סבג.

מילים:

"כותב לך מכתב

מתגעגע

חושב לא יודע לאן

מביט אל השקיעה

מחזיק את הרגע

מזיל דמעה

ומקווה שלא תשוב ריקם

והלב הזה חזק ומתוקן

מה נשאר

אני רוצה רק איתך

ממעמקים קראתיך השם

מה לך חיי

ענה לי אלוקיי

גם אם לבד

אוזניך קשובות

לקול תחנוניי

לקול תפילותיי

נופל וקם נלחם

אף פעם לא שוכח

שהזמן מרפא ת'לב

שומר את התקווה".

