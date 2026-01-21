כיכר השבת

סנדר געלב בסינגל קליפ חדש: "היום הזה"

הבדחן, היוצר והזמר סנדר געלב בסינגל קליפ חדש שכתב והלחין - "היינטיגן טאג". ההפקה המוזיקלית של נחמי גלויבער (סינגלים וקליפים)

"היינטיגן טאג" (היום הזה) – יצירה מרגשת ונוגעת בביצועו של הבדחן הנודע, סנדר געלב.

השיר, פרי עטו ולחנו של געלב, נולד במקור עבור שבת נופש מיוחדת של ארגון "לב לילד". כשסנדר עמד על הבמה וראה את ההתרגשות העצומה שאחזה בקהל – את הדמעות, את החיבור הבלתי אמצעי ואת התקווה שהשיר נסך במשתתפים – הוא הבין שהשיר הזה צריך לצאת לקהל הרחב.

השיר החדש יוצא מתוך תחושת שליחות ורצון להעביר את המסר המחזק לכל יהודי, כדי שכל אחד יוכל לחוש את החמימות, האחדות וההשראה המקופלים בין הצלילים.

יהי רצון שהניגון ייכנס אל הלבבות, ירומם את הרוח ויוסיף מעט אור לעולם.

קרדיטים:

מילים ולחן: סנדר געלב

הפקה מוזיקלית: נחמי גלויבער

