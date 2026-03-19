"מה נשתנה": לוי פרקש בביצוע מיוחד לפסח

לקראת חג הפסח משיק הזמר לוי פרקש, במסגרת פרויקט ה״רילס״ שלו, ביצוע מיוחד שמחבר בין "מה נשתנה" ל"שוכן עד", בשילוב מילות הסדר: קדש ורחץ.
הביצוע נפתח בשאלה המוכרת - "אז מה נשתנה העם שלנו מכל העמים?" בלחנו של ישי ריבו - וממשיך לאווירת ליל הסדר עם שירה אנרגטית וסוחפת שמביאה את החג מזווית רעננה.
"מה נשתנה" מקבל כאן משמעות עדכנית, עם חיבור בין המסורת לשאלה שנשארת רלוונטית גם היום.
קרדיטים:
שירה: לוי פרקש
לחן וביצוע במקור: אני שייך לעם: ישי ריבו, שוכן עד: שמוליק פרנק
עיבוד והפקה מוזיקלית: אליה נתנאלי
