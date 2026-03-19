'שמואל' בסינגל חדש וייחודי: "אני מבורך"

עם שובו לארץ בטיסת חילוץ מסבב הופעות בחו"ל, משחרר שמואל סינגל חדש ומרענן בשם "אני מבורך". השיר נולד מתוך רגעים אישיים עמוקים ומבוסס על "משנת חייו" של סבו, הרב אפרים ז"ל, שהיה נוהג לציין תדיר "אני כל כך מבורך!" למרות התמודדותו עם מחלה קשה. בהשראת רוח זו, ובהשפעת תורותיהם של רבי נחמן ורבי נתן, הפך שמואל את הזיכרון לשיר מלא חיים ושמחה המזכיר לכולנו מי מנהל את הכל בהשגחה פרטית מלמעלה.

בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים, כשילדים ומבוגרים מוצאים את עצמם שוב ושוב בדרך למחסה, השיר מבקש להעניק נקודת אחיזה בתוך הטירוף . שמואל מסביר כי תקוותו הגדולה היא שכל מי שישמע את השיר יצליח להרגיש את הטוב שיש לו בחיים, ולהבין שגם בתוך הערפל, הקדוש ברוך הוא תמיד טוב. המילים "אני מושגח ואני מבורך" נועדו להביא הקלה אמיתית למי שמחפש נחמה.

השיר, שמאחוריו עומדים מאור שושן וסתיו נחמיאס על ההפקה המוזיקלית, ניחן בהרבה גרוב ואופטימיות. הוא מלווה בקליפ אנימציה של מתי שריקי ובעיצוב של אלעד הלוי, שמוסיפים ליצירה שכבה של אור ומזמינים את הצופה לחייך תוך כדי שהוא מרגיש את עומק המסר. "אני מבורך" הוא צעד נוסף בדרכו של שמואל אל אלבום הבכורה שלו שייראה אור בקרוב, כשהוא ממשיך לענות על הצורך של דור שלם במסרים פשוטים אך עמוקים.

קרדיטים:

מילים: שמואל, שחר הדר

לחן: שמואל

הפקה מוסיקלית: מאור שושן, שמואל, סתיו נחמיאס