שי עזאני בסינגל קצבי חדש: "אורח"

הזמר והיוצר שי עזאני, מגיש את הסינגל הרביעי שלו: שיר עוצמתי ומרגש שמזכיר את האמת הפשוטה, האדם הוא רק אורח בעולם. דרך מילים חודרות ולחן נוגע, הוא מעביר מסר של אמונה, משמעות וזמן שחולף, ברוח התקופה.
קרדיטים:
מילים, לחן והפקה מוזיקלית: שי עזאני
מילים:
א.
מֵעֵבֶר לֶהָרִים כְּשֶׁהַשָּׁמַיִם בְּהִירִים
אֶפְשָׁר לִרְאוֹת לְמֶרְחַקִים
אֶפְשָׁר לִצְלֹל לַמַּעֲמַקִּים, לַמַּעֲמַקִּים....צְלוּלִים...
מֵעֵבֶר לַשָּׁנִים ,אֲנַחְנוּ יְהוּדִים
עוֹבְרִים אֶת הַמִּכְשׁוֹלִים ,
לוֹמְדִים אֶת הַשְּׁבִילִים... שֶׁבַּחַיִּים ....
[פִּזְמוֹן]
כִּי הַכֹּל בּוֹרֵחַ, אַתָּה אוֹרֵחַ,
כְּשֶׁהַזְּמַן פֹּה יִגָּמֵר, אֶחָד לֹא יִשָּׁאֵר
אֲנִי יוֹדֵעַ , בְּזֶה הָרֶגַע,
אֱלוֹקִים שׁוֹלֵט בְּכָל , אִם רַק נַחֲזִיק וְלֹא נִפֹּל
הַכֹּל בּוֹרֵחַ , וְלֹא שׁוֹכֵחַ
אִם תֵּלֵךְ תָּמִיד יָשָׁר , אַתָּה תִּהְיֶה פֹּה מְאֻשָּׁר
אֲנִי פוֹתֵחַ , הַלֵּב סוֹלֵחַ,
הָאֱמֶת לָעַד תִּהְיֶה , זֶה בַּחַיִּים לֹא יִשְׁתַּנֶּה
לָעַד תָּמִיד תִּזְכֹּוֹר!!!
ב.
מֵעֵבֶר לַדּוֹרוֹת , כְּשֶׁדָּבַקְנוּ בַּמְּקוֹרוֹת
לֹא הָיוּ לָנוּ צָרוֹת , כְּשֶׁקִּייַּמְנוּ אֶת הַמִּצְווֹת
שֶׁל אֱלוֹקִים... חַיִּים....
מֵעֵבֶר לְשָׁנִים אֲנַחְנוּ מְבִינִים ,
אֱלוֹקִים אֹתָנוּ אוֹהֵב, אִם נַכְנִיס אֶת זֶה לַלֵּב,
טוֹב טוֹב לַלֵּב... הַיּוֹם....
