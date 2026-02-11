כיכר השבת

שי עזאני בסינגל קצבי חדש: "אורח"

הזמר והיוצר שי עזאני בסינגל חדש, הרביעי במספר - "אורח". עזאני כתב הלחין וגם עיבד והפיק מוזיקלית (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר שי עזאני, מגיש את הסינגל הרביעי שלו: שיר עוצמתי ומרגש שמזכיר את האמת הפשוטה, האדם הוא רק אורח בעולם. דרך מילים חודרות ולחן נוגע, הוא מעביר מסר של אמונה, משמעות וזמן שחולף, ברוח התקופה.

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: שי עזאני

מילים:

א.

מֵעֵבֶר לֶהָרִים כְּשֶׁהַשָּׁמַיִם בְּהִירִים

אֶפְשָׁר לִרְאוֹת לְמֶרְחַקִים

אֶפְשָׁר לִצְלֹל לַמַּעֲמַקִּים, לַמַּעֲמַקִּים....צְלוּלִים...

מֵעֵבֶר לַשָּׁנִים ,אֲנַחְנוּ יְהוּדִים

עוֹבְרִים אֶת הַמִּכְשׁוֹלִים ,

לוֹמְדִים אֶת הַשְּׁבִילִים... שֶׁבַּחַיִּים ....

[פִּזְמוֹן]

כִּי הַכֹּל בּוֹרֵחַ, אַתָּה אוֹרֵחַ,

כְּשֶׁהַזְּמַן פֹּה יִגָּמֵר, אֶחָד לֹא יִשָּׁאֵר

אֲנִי יוֹדֵעַ , בְּזֶה הָרֶגַע,

אֱלוֹקִים שׁוֹלֵט בְּכָל , אִם רַק נַחֲזִיק וְלֹא נִפֹּל

הַכֹּל בּוֹרֵחַ , וְלֹא שׁוֹכֵחַ

אִם תֵּלֵךְ תָּמִיד יָשָׁר , אַתָּה תִּהְיֶה פֹּה מְאֻשָּׁר

אֲנִי פוֹתֵחַ , הַלֵּב סוֹלֵחַ,

הָאֱמֶת לָעַד תִּהְיֶה , זֶה בַּחַיִּים לֹא יִשְׁתַּנֶּה

לָעַד תָּמִיד תִּזְכֹּוֹר!!!

ב.

מֵעֵבֶר לַדּוֹרוֹת , כְּשֶׁדָּבַקְנוּ בַּמְּקוֹרוֹת

לֹא הָיוּ לָנוּ צָרוֹת , כְּשֶׁקִּייַּמְנוּ אֶת הַמִּצְווֹת

שֶׁל אֱלוֹקִים... חַיִּים....

מֵעֵבֶר לְשָׁנִים אֲנַחְנוּ מְבִינִים ,

אֱלוֹקִים אֹתָנוּ אוֹהֵב, אִם נַכְנִיס אֶת זֶה לַלֵּב,

טוֹב טוֹב לַלֵּב... הַיּוֹם....

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר