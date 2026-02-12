כיכר השבת

להקת הרוק "דרך" בסינגל חדש: "שואל לאן"

להקת הרוק הרך - 'דרך' בסינגל חדש שכתב והלחין סולן הלהקה בועז משה מסטבוים - ׳׳שואל לאן׳׳. הפקה מוזיקלית: יגאל שטטנר (סינגלים וקליפים)

להקת הרוק הרך - 'דרך' בסינגל חדש שכתב והלחין סולן הלהקה בועז משה מסטבוים - ׳׳שואל לאן׳׳.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של הגיטריסט יגאל שטטנר.

קרדיטים:

מילים ולחן - בועז משה מסטבוים.

עיבוד - יגאל שטטנר

אברהם כהן - בס

בועז משה מסטבוים - אקוסטית ושירה

מילים:

יושב על אם הדרך

שואל אותו לאן

ברקע מתנגן לו

כוכב אחד של כאן

סיפור אחד של רגע

מובן ולא מובן...

כי ככה זה בחיים

עומד שאול על זמן

מנסים ומנסים

מילים בונות חותם

אומרים ועוד אומרים

כאילו כלום מתוכנן

לא מתוכנן...

שואל לאן

מבקש סימן

על פרשת דרכים

עוברות שנים

ולא מפנים

על מה מתי וכאן

אולי כבר מאוחר

ואני עדיין שר

הלא מובן הוזז

אל התכלית נחפז

השאיר לי עצה טובה

אולי תהיה סוף סוף אתה

שואל לאן...

