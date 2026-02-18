כיכר השבת

אמיר אליהו מחדש את שירו: "עוברים הם החיים"

הזמר אמיר אליהו בגרסה חדשה ועדכנית לשירו "עוברים הם החיים". הלחן טורקי, המילים של תמי לוי ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של דוד ביתן (סינגלים וקליפים)

קרדיטים:

לחן: טורקי

מילים: תמי לוי

עיבוד והפקה מוסיקלית: דוד ביתן

מילים:

חי לו האדם בעולם הזה ומנווט דרכו איך שירצה האלוקים נתן את הבחירה ויש פה את הטוב ואת הרע .המצוות הם התקווה המזון לנשמה מביאות את האדם אל האמונה ובשעה קשה היא הנחמה

עוברים הם החיים כול כך מהר בסוף חוזרים כולם אל האדמה ואין לך דבר שטוב יותר מלקדש את הנשמה מסכן אותו אדם שחי פה בעולם כפוף כמו העבד אל יצריו ואין לו את הקשר עם אלוקיו

בית ב

ומי שמחפש את הנחמה בתוך התאוות וההמולה פוגם בנשמה פוגם הוא באור ומי יציל אותו מיורדי בור חומר עוברים הזמן השיער הופך לבן ימי הנעורים לא נותר מהם ומה יהי הסוף עם לא יתעורר

