אחרי עשור: שלמה שמחה חוזר עם אלבום חדש "ברכות ואיחולים!"

אחרי כמעט עשור של שקט יחסי, מאז אלבום האולפן האחרון "אני כאן". שלמה שמחה חוזר ובענק עם אלבום חדש ומסקרן "ברכות ואיחולים". לא מדובר בעוד הוצאה שגרתית, אלא בקאמבק של ממש לאחד הקולות המזוהים והאהובים במוזיקה היהודית, עם סאונד מעודכן, הפקה מוקפדת והרבה כבוד לקריירה שבנה לאורך יותר מ־30 שנה.

האלבום כולל 11 רצועות חדשות שמחברות בין הניחוח הקלאסי של שמחה לבין הפקה עכשווית בסטנדרט גבוה. התוצאה היא אלבום שמשלב את הטעם המוכר אך גם רענן, כזה שמדבר גם למאזינים הוותיקים וגם לדור הצעיר. מאחורי הקלעים עומדים כמה מהשמות הגדולים בתעשייה, בהם המעבדים והמפיקים יואלי דיקמן, אלי קליין, איצי ברי וסוקי ברי. לצד מלחינים בולטים כמו יוסי גרין, איצי ולדנר, אייבי רוטנברג, הרב הלל פלאי, יואל צליק ואחרים.

האלבום כולל מספר דואטים מובחרים עם אהרל’ה סאמט, הרב הלל פלאי, יוסי גרין ואייבי רוטנברג, שמוסיפים צבע וגיוון לפרויקט. "ברכות ואיחולים" מציג את שלמה שמחה בדיוק במקום שבו הקהל אוהב לפגוש אותו. מחובר לשורשים, אבל עם הפנים קדימה.