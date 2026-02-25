כיכר השבת

אחרי עשור: שלמה שמחה חוזר עם אלבום חדש "ברכות ואיחולים!"

הזמר שלמה שמחה חוזר לאחר עשור מאלבומו הקודם עם אלבום אולפן חדש - "ברכות ואיחולים" בו משתתפים מיטב המלחינים והמעבדים במוזיקה החסידית (סינגלים וקליפים)

אחרי כמעט עשור של שקט יחסי, מאז אלבום האולפן האחרון "אני כאן". שלמה שמחה חוזר ובענק עם אלבום חדש ומסקרן "ברכות ואיחולים". לא מדובר בעוד הוצאה שגרתית, אלא בקאמבק של ממש לאחד הקולות המזוהים והאהובים במוזיקה היהודית, עם סאונד מעודכן, הפקה מוקפדת והרבה כבוד לקריירה שבנה לאורך יותר מ־30 שנה.

האלבום כולל 11 רצועות חדשות שמחברות בין הניחוח הקלאסי של שמחה לבין הפקה עכשווית בסטנדרט גבוה. התוצאה היא אלבום שמשלב את הטעם המוכר אך גם רענן, כזה שמדבר גם למאזינים הוותיקים וגם לדור הצעיר. מאחורי הקלעים עומדים כמה מהשמות הגדולים בתעשייה, בהם המעבדים והמפיקים יואלי דיקמן, אלי קליין, איצי ברי וסוקי ברי. לצד מלחינים בולטים כמו יוסי גרין, איצי ולדנר, אייבי רוטנברג, הרב הלל פלאי, יואל צליק ואחרים.

האלבום כולל מספר דואטים מובחרים עם אהרל’ה סאמט, הרב הלל פלאי, יוסי גרין ואייבי רוטנברג, שמוסיפים צבע וגיוון לפרויקט. "ברכות ואיחולים" מציג את שלמה שמחה בדיוק במקום שבו הקהל אוהב לפגוש אותו. מחובר לשורשים, אבל עם הפנים קדימה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר