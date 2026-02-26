מתנאל אסייג בסינגל חדש על היצר הרע: "דמי"

קרדיטים:

מילים ולחן: מתנאל אסייג

הפקה: מתנאל אסייג

מילים:

להבין כאן את הכל אל תנסה

אתה לא יכול

הצדיק אמר שתכלית הידיעה שלא נדע אה

יש קוסם שקוראים לו דמי

גר בארץ נדמה לי

יש לו סיפורים מוזרים כמו חול

אוהב את הראש תמיד לאכול

מאחורי ומצדדי

תמיד היית לפני

תמיד אתה מעלי

דמי הוא במאי מאוד גדול של דמיונות

ממציא סרטים מעוותים וגם שטויות

יש לו תחביב לחבק נפילות

וללחוש אתה גמור איזה טעויות

אבל הצדיק אמר שתכלית הירידה היא עליה אה

אם אתה למטה וכלום לא קורה

תמתין רגע קט, תודה

עכשיו אתה עולה

אתה עולה

אתה עולה

פתאום תראה

מאחורי ומצדדי

תמיד היית לפני

תמיד אתה מעלי

להבין כאן את הכל

אל תנסה אתה לא יכול

הצדיק אמר שתכלית הידיעה שלא נדע